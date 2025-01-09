Ayşe Kader Yavuz, Fransa'daki Dünya Kayak Şampiyonası'na Hazırlanıyor

Ayşe Kader Yavuz, Fransa'da düzenlenecek Dünya Alp Disiplini Kayak Şampiyonası'na odaklandı ve şampiyon olacağına inanıyor.

Yayın Tarihi: 09.01.2025 11:07
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 11:07
Ayşe Kader Yavuz, Fransa'daki Dünya Kayak Şampiyonası'na Hazırlanıyor

Ayşe Kader Yavuz, Dünya Şampiyonası İçin Hazırlanıyor

Erzincan'da yaşayan Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Kayak Milli Takımı sporcusu Ayşe Kader Yavuz, 30 Mart-5 Nisan tarihleri arasında Fransa'nın Tignes kentinde düzenlenecek Dünya Alp Disiplini Kayak Şampiyonası'na odaklandı. Hedefi, Türk bayrağını gururla dalgalandırmak.

Şampiyon Olma Hedefi

İşitme engeli ve konuşma bozukluğu olan Ayşe, 4 yaşında spor hayatına başladı. 2015'te Türkiye şampiyonu olduktan sonra, 2017, 2018 ve 2019 yıllarında kendi kategorisinde zirveye yerleşti. 2016 yılında Polonya'da düzenlenen dünya şampiyonasında ise gümüş madalya kazandı.

Yoğun Antrenman Süreci

Ergan Dağı'nda antrenör Canser Atila yönetiminde sıkı bir antrenman programı sürdüren Ayşe Kader, 26 yaşında ve dünya şampiyonası için heyecanla çalışıyor. Ayşe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İnşallah şampiyon olup Türk bayrağını gururla dalgalandıracağım" dedi.

Engelleri Aşmak İçin Motivasyon Mesajı

Özel sporculara da seslenerek, "Engellilerin aşamayacağı hiçbir engel yok. Her zaman kendinize güvenin, azminizi kaybetmeyin," diyen Ayşe, genç sporculara inançlarını kaybetmemeleri gerektiğini vurguladı.

Canser Atila'dan Destekleyici Açıklamalar

Antrenör Canser Atila, 10 yıldır birlikte çalıştığı Ayşe'nin ciddi başarılar elde ettiğini belirterek, "Yaklaşık 3 ay boyunca günde çift antrenman yapıyoruz. Moral ve motivasyonumuz çok iyi. Hedefimiz dünya şampiyonluğu!" ifadelerini kullandı. Ayşe, daha önceden dünya ikincisi olmuştu ve şimdi dünya şampiyonluğuna çok yakın olduklarını dile getirdi.

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