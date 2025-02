AZ Alkmaar Teknik Direktörü Maarten Martens'den Galatasaray Maçı Sonrası Açıklamalar

Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Galatasaray'ı 4-1 mağlup ederek, rövanş öncesinde büyük bir avantaj yakaladı. Maçın ardından basın toplantısında konuşan teknik direktör Maarten Martens, İstanbul'daki rövanşın çok farklı olabileceği uyarısında bulundu.

Önemli Bir Avantaj Yakaladık

Martens, karşılaşmanın ardından yaptığı değerlendirmede "Yeterli olup olmayacağını bilemeyiz. İstanbul'da çok farklı bir maç olacaktır. Ancak bize çok büyük bir avantaj verdi. Aldığımız galibiyet mental olarak çok güzel oldu. Güvenimiz arttı. Böyle rakiplere karşı kendimizi gösterebiliyoruz." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın Savunmasına Baskı Yaptık

Galatasaray'ın üçlü savunmasına baskı yaptıklarını belirten Maarten Martens, Mijnans'ın frikikten attığı güzel golün önemine de değindi: "20. dakikada skorun 1-1 olması garipti. Biz daha iyi oynayan taraftık. Bu bizi mental olarak sarstı. Ancak devam ettik. Çocukları tebrik ediyorum."

İstanbul Maçına Hazırlık

20 Şubat Perşembe günü İstanbul'da oynanacak rövanş maçı için hazırlıklara başlayacaklarını belirten Martens, "Futbol bana çok şey öğretti. Her an her şey olabilir. Buna hazırlıklı olmalıyız. Güzel bir plan yapacağız. Kontrolü elimizden kaybetmemeye çalışacağız." diyerek dikkatli olmaları gerektiğinin altını çizdi.

Martens, Galatasaray'ın eksiklerinden yararlanarak ve takım ruhunu koruyarak bu başarıyı elde ettiklerini vurguladı: "Oyuncularımla gurur duyuyorum. Ancak iki maç üzerinden oynuyoruz. Henüz yolu yarıladık."