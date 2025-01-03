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Azerbaycanlı Boksör Asad Aghayev'in Türk Milli Takımı Hayali

Azerbaycanlı boksör Asad Aghayev, Türk milli takımı formasıyla ringlerde mücadele etme hayalini gerçekleştirmenin peşinde.

Yayın Tarihi: 03.01.2025 11:12
Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 11:12
Azerbaycanlı Boksör Asad Aghayev'in Türk Milli Takımı Hayali

Azerbaycanlı Boksör Asad Aghayev'in Türk Milli Takımı Hayali

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Spor Bilimleri Fakültesi son sınıf öğrencisi 21 yaşındaki Azerbaycanlı Asad Aghayev, Türk milli takım formasıyla ringlerde mücadele etmenin hayalini kuruyor. 4 yıl önce eğitim almak için Türkiye'ye gelen Aghayev, uluslararası turnuvalarda Azerbaycan Milli Takım formasıyla birçok başarı elde etti.

Aghayev, “Türkiye'ye geldiğimden beri hiçbir Türkiye şampiyonasını kaçırmadım” diyerek, Türkiye'deki boks kariyerine dair detaylar paylaştı. 14 yıldır profesyonel olarak boks yaptığını aktaran Aghayev, eğitimine devam ederken aynı zamanda üniversitenin spor kompleksinde antrenmanlarını sürdürüyor.

Boksa Azerbaycan'da başladığını belirten Aghayev, “Uzun yıllardır Azerbaycan milli takımını temsil ediyorum. 7 yıllık milli sporcuyum” ifadeleriyle yeteneklerini vurguladı. Avrupa'da beşincilik derecesiyle uluslararası birçok müsabakada ülkesini temsil eden Aghayev, Türkiye'de de madalya hedefliyor.

Türkiye’ye Yerleşme Planları

Aghayev, Türkiye'ye yerleşme hayalini de ifade ederek, “İki devlet bir milletiz. Aynı bayrak, aynı devlet. Hayalim, Türkiye milli takımına girip, ülkemi Avrupa'da, dünyada ve olimpiyatlarda temsil etmek.” diyerek Türk bayrağını dalgalandırma arzusunu dile getirdi.

Eğitimini tamamladıktan sonra Türkiye'de kalmayı planladığını belirten Aghayev, federasyon yetkilileriyle görüşmeler yaptıklarını ve “Başarılı bir sporcu unvanıyla Türk milli takımında yer almak istiyorum” şeklinde konuştu. Antrenör Hasan Kıyak ise Aghayev'in başarılı bir sporcu olduğunu ve Türkiye şampiyonalarından elde ettikleri başarılara dikkat çekti.

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