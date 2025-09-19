Aziz Yıldırım: "Adayların Yanında Değilim" — 11,12,13 Maddelerine Veto Çağrısı

Aziz Yıldırım, olağanüstü genel kurula katılmayacağını, iki adayı desteklemeyeceğini ve 11-13. maddelerin veto edilmesini istediğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 19.09.2025 11:30
Güncelleme Tarihi: 19.09.2025 11:30
Aziz Yıldırım: "Adayların Yanında Değilim" — 11,12,13 Maddelerine Veto Çağrısı

Aziz Yıldırım: "Adayların Yanında Değilim" — 11,12,13 Maddelerine Veto Çağrısı

Eski başkan kongreye katılmayacağını açıkladı; kritik maddeler için uyarı yaptı

Fenerbahçe Kulübü'nün eski başkanı Aziz Yıldırım, yarın ve 21 Eylül'de gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurula katılmayı düşünmediğini bildirdi. Yıldırım, ayrıca mevcut başkan adaylarından herhangi birini desteklemeyeceğini vurguladı.

Açıklamasında daha önceki tutumuna atıfta bulunan Yıldırım, "26 Temmuz'daki Yüksek Divan Kurulu toplantımızda ve 3 Eylül'deki yazılı açıklamamda da belirttiğim" görüşün sürdüğünü belirtti. Yıldırım, Eylül ayında yapılacak bir kongrenin kulübün yararına olmayacağını ifade ettiğini hatırlatarak, bu nedenle söz konusu kongreye katılmayı düşünmediğini söyledi.

Yıldırım sözlerini şöyle sürdürdü: "Halihazırdaki iki başkan adayından herhangi birinin yanında da değilim." Tutumunun bu yönde olduğunu duyurdu ve adının adaylar lehine speküle edilmemesini rica etti.

Eski başkan en çok dikkat çeken uyarısını ise genel kurul gündemiyle ilgili maddeler için yaptı. Yıldırım, "11, 12 ve 13.maddelerin veto edilmesini önemle tavsiye ediyorum." ifadelerini kullandı.

Açıklamanın devamında Yıldırım, söz konusu maddelerin yeni yönetim kuruluna kulübün varlıkları üzerinde olağanüstü yetkiler tanıdığını belirterek, bunun genel kurul üyelerinin karar mekanizmasındaki etkinliğini sıfıra indirdiğini vurguladı. Yıldırım, bu maddelerin kapsam ve sınırlarının bir sonraki olağan genel kurulda ayrıntılı şekilde ele alınması gerektiğini söyledi.

Sonuç olarak, Yıldırım bu maddelerin mevcut halleriyle genel kurul üyeleri tarafından veto edilmesinin elzem olduğunu belirtti ve sözlerini, genel kurulun camiaya hayırlı ve başarılı olmasını dileyerek tamamladı.

İLGİLİ HABERLER

Sınavsız İkinci Üniversite: Anadolu Üniversitesi'nden Muhasebe ve Sağlık Yönetimi Fırsatı

Belediyelerden Öğrencilere Müjde: Diyarbakır 20 Bin TL, Silivri 12 Bin TL Destek

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Eğitim Personeline 81.500 TL + 1.000 TL

Tekirdağ ve Arnavutköy'den Eğitim Desteği: Kırtasiye ve 15.000 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Dünya Güreş Şampiyonası 2025: Türkiye 1 Gümüş 1 Bronzla Zagreb'de
2
Aziz Yıldırım: "Adayların Yanında Değilim" — 11,12,13 Maddelerine Veto Çağrısı
3
A Milli Voleybol Takımı Hollanda ile Dünya Şampiyonası'nda Çeyrek Final Hedefinde
4
HT Spor, Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi Yayın Haklarını Aldı
5
Türkiye Finalde: 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Yunanistan'ı 94-68 Mağlup Etti
6
Trendyol 1. Lig: Sipay Bodrum FK 3-1 Adana Demirspor
7
Gaziantep FK, 14 Eylül'de Kocaelispor Maçına Hazırlanıyor

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Eğitim Personeline 81.500 TL + 1.000 TL

Türkiye Finans'tan Velilere: 1 Milyon TL'ye Vade Farksız Taksit ve Binlerce TL Bonus

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü

Sınavsız İkinci Üniversite: Anadolu Üniversitesi'nden Muhasebe ve Sağlık Yönetimi Fırsatı

Yargıtay'dan Emsal Karar: Cam Balkonlar 'Kaçak Yapı' Sayılabilir — Apartmanda Oturanlar Dikkat

Süt Fiyatlarına Zam Kapıda: TÜSEDAD'dan '21 TL' Talebi İletildi

Belediyelerden Öğrencilere Müjde: Diyarbakır 20 Bin TL, Silivri 12 Bin TL Destek

Murat Kurum’dan Emekliler ve Dar Gelirlilere Sosyal Konut Müjdesi

Tekirdağ ve Arnavutköy'den Eğitim Desteği: Kırtasiye ve 15.000 TL

Tekirdağ’da Tekkart ile 4.500 TL Geri Ödemesiz Mazot Desteği