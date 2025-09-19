Aziz Yıldırım: "Adayların Yanında Değilim" — 11,12,13 Maddelerine Veto Çağrısı

Eski başkan kongreye katılmayacağını açıkladı; kritik maddeler için uyarı yaptı

Fenerbahçe Kulübü'nün eski başkanı Aziz Yıldırım, yarın ve 21 Eylül'de gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurula katılmayı düşünmediğini bildirdi. Yıldırım, ayrıca mevcut başkan adaylarından herhangi birini desteklemeyeceğini vurguladı.

Açıklamasında daha önceki tutumuna atıfta bulunan Yıldırım, "26 Temmuz'daki Yüksek Divan Kurulu toplantımızda ve 3 Eylül'deki yazılı açıklamamda da belirttiğim" görüşün sürdüğünü belirtti. Yıldırım, Eylül ayında yapılacak bir kongrenin kulübün yararına olmayacağını ifade ettiğini hatırlatarak, bu nedenle söz konusu kongreye katılmayı düşünmediğini söyledi.

Yıldırım sözlerini şöyle sürdürdü: "Halihazırdaki iki başkan adayından herhangi birinin yanında da değilim." Tutumunun bu yönde olduğunu duyurdu ve adının adaylar lehine speküle edilmemesini rica etti.

Eski başkan en çok dikkat çeken uyarısını ise genel kurul gündemiyle ilgili maddeler için yaptı. Yıldırım, "11, 12 ve 13.maddelerin veto edilmesini önemle tavsiye ediyorum." ifadelerini kullandı.

Açıklamanın devamında Yıldırım, söz konusu maddelerin yeni yönetim kuruluna kulübün varlıkları üzerinde olağanüstü yetkiler tanıdığını belirterek, bunun genel kurul üyelerinin karar mekanizmasındaki etkinliğini sıfıra indirdiğini vurguladı. Yıldırım, bu maddelerin kapsam ve sınırlarının bir sonraki olağan genel kurulda ayrıntılı şekilde ele alınması gerektiğini söyledi.

Sonuç olarak, Yıldırım bu maddelerin mevcut halleriyle genel kurul üyeleri tarafından veto edilmesinin elzem olduğunu belirtti ve sözlerini, genel kurulun camiaya hayırlı ve başarılı olmasını dileyerek tamamladı.