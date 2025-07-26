Aziz Yıldırım, Eylül Seçimlerinin Fenerbahçe İçin Tehlike Oluşturduğunu Açıkladı

Fenerbahçe'nin Geleceği Tehlikede

Eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, kulübün Kalamış'taki Faruk Ilgaz Tesisleri'nde düzenlenen Yüksek Divan Kurulu toplantısında, eylül ayında yapılması planlanan olağanüstü seçimli genel kurula karşı çıktığını ifade etti. Yıldırım, bu kararın Fenerbahçe camiasına zarar vereceğini savunarak, "Bu camia yara alacak. Sorumluluğun sizin olması lazım. Eğer ters bir netice olursa bu kulübe yazık olacak" dedi.

Şampiyonluk Önceliği

Futbolda şampiyonluk hedefinin önemine değinen Yıldırım, "Futbolda şampiyonluğa ulaşılmazsa başarılı olunmuş sayılmaz" vurgusu yaptı. Ayrıca, ayrıntıları açıklanmayan borç konusuna da dikkat çekerek, camianın bir araya gelmesi gerektiğini belirtti.

Yönetim Eleştirisi

Ali Koç yönetiminin şeffaf olmamasıyla eleştiren Yıldırım, "Herkes borçtan bahsetmeli. 612 milyon avro borç bıraktığımı söylüyorlar. Eğer bunu ben yapmışsam, şerefsizim. Bunun söylenmesi de şerefsizliktir" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe’de Muhalefet Eksikliği

Fenerbahçe’de mevcut muhalefet eksikliğine de değinen Yıldırım, "Şu anda Fenerbahçe'de muhalefet yok. Herkes benim konuşmamı bekliyor" dedi. Ayrıca, sosyal medyadan etkilenilmemesi gerektiğini vurgulayarak, taraftarların duygu ve düşüncelerinin ön planda tutulmasını önerdi.

Geleceğe Dair Uyarılar

Çocukların artık Fenerbahçeli olmaması durumuna da dikkat çeken Yıldırım, "Artık çocuklar Galatasaraylı olmaya başladı. Bu büyük bir tehlike" ifadelerini kullandı. Fenerbahçe'nin geleceği için %100 birlik olunması gerektiği çağrısında bulundu.

Aday Olmayacağını Duyurdu

Seçime hazırlık sürecinde başkanlık adaylığı düşünmediğini söyleyen Yıldırım, "Gençler gelip bu kulübe sahip çıksınlar" dedi. Hedefin daha sağlıklı bir yönetim ve güçlü bir Fenerbahçe oluşturmak olduğunu vurguladı.

Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'ndeki yüksek divan kurulu toplantısında Fenerbahçe Kulübü eski başkanı Aziz Yıldırım, konuşma yaptı.

Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'ndeki yüksek divan kurulu toplantısında Fenerbahçe Kulübü eski başkanı Aziz Yıldırım, konuşma yaptı.