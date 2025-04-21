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Baba-Kız Tekvando Antrenörlerinin Başarı Hikayesi

Niğde'de tekvando antrenörü baba ve kızı, 55 sporcuyu uluslararası turnuvalara hazırlıyor.

Yayın Tarihi: 21.04.2025 11:26
Güncelleme Tarihi: 21.04.2025 11:26
Baba-Kız Tekvando Antrenörlerinin Başarı Hikayesi

Niğde'de Tekvando Eğitimi: Başarılar ve Hedefler

Niğde'de, antrenör baba İbrahim Yiğit ve kızı Dilek Yiğit, tekvando ve kick boks alanlarında yeni sporcular yetiştiriyor. Bu dinamik ikili, 7'si uluslararası, 12'si ulusal turnuvalara hazırlanan 55 sporcuyu eğitim vererek geleceğin şampiyonu olma yolunda destekliyor.

Baba ve Kızın İşbirliği

50 yaşındaki İbrahim Yiğit, antrenörlük kariyerine kızı Dilek ile birlikte 4 yıl önce başladığını vurguladı. “Dilek genellikle altyapıyı çalıştırıyor. Ben de maçlara giden üst tabakadaki sporcularımızla ilgileniyorum. Aile ortamında sağlıklı bir sporcu-antrenör ilişkisi kurarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz.” dedi.

Dilek Yiğit'in Sporcu ve Antrenör Kimliği

Dilek Yiğit, spora 6 yaşında başladığını ve babasının önceki antrenörlüğünden etkilendiğini belirtti. “Babamla meslektaş olmak çok güzel bir duygu. Onun deneyimlerinden yararlanarak sürekli öğreniyorum.” sözleriyle bu çalışma ortamının kendisine sağladığı avantajları dile getirdi.

Gelecek Hedefleri

Dilek’in küçük kardeşi Melek de sporla ilgileniyor. Ailenin spor geleneğini sürdürerek, kick boks ve tekvando branşlarında ilerlemek isteyen Melek, ileride antrenörlük yapmayı hedefliyor.

İbrahim Yiğit, spor dünyasında bir baba-kız olarak birlikte çalışmanın getirilerinden ve duygusal bağın güçlendirici etkisinden bahsederken, “Çocuğunun başarı gösterip de senin mesleğini ilerletebilmesi çok güzel bir duygu.” diyerek bu ilişkilerin takıma sağladığı faydaların altını çizdi.

Tekvando milli takımı antrenörü İbrahim Yiğit ile kızı Dilek, Niğde'de özel bir spor salonunda...

Tekvando milli takımı antrenörü İbrahim Yiğit ile kızı Dilek, Niğde'de özel bir spor salonunda tekvando ve kick boks branşlarında yeni sporcular yetiştiriyor.

Tekvando milli takımı antrenörü İbrahim Yiğit ile kızı Dilek, Niğde'de özel bir spor salonunda...

Tekvando milli takımı antrenörü İbrahim Yiğit ile kızı Dilek, Niğde'de özel bir spor salonunda tekvando ve kick boks branşlarında yeni sporcular yetiştiriyor.

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