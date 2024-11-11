DOLAR
34,35 0,11%
EURO
36,65 0,51%
ALTIN
2.941,16 0,97%
BITCOIN
2.818.924,84 -3,66%

Bafetimbi Gomis Futbol Kariyerine Veda Etti

Fransız santrfor Bafetimbi Gomis, futbolu bıraktığını açıkladı. 39 yaşındaki Gomis, kariyerine son noktayı koydu.

Yayın Tarihi: 11.11.2024 13:09
Güncelleme Tarihi: 11.11.2024 13:09
Bafetimbi Gomis Futbol Kariyerine Veda Etti

Fransız Santrfor Bafetimbi Gomis Futbolu Bıraktı

Geçmişte Galatasaray forması giymiş olan Bafetimbi Gomis, aktif futbolculuk kariyerine son verdiğini duyurdu. 39 yaşındaki Gomis, son olarak Japonya'nın Kawasaki Frontale takımında mücadele ediyordu.

Kariyer Gezintisi

Bafetimbi Gomis, futbol kariyerine 2004 yılında altyapısında yetiştiği Saint-Etienne takımında başladı. Ardından sırasıyla Troyes, Olimpik Lyon, Swansea City, Olimpik Marsilya, Galatasaray, Al-Hilal ve Kawasaki Frontale gibi kulüplerde görev yaptı.

Başarılar ve İstatistikler

Gomis, Galatasaray ile iki kez Süper Lig şampiyonluğu yaşadı ve bir kez de gol kralı oldu. Fransa Milli Takımı'nda da 12 kez forma giyen Gomis, bu süreçte 3 gol sevinci yaşadı. Kariyeri boyunca toplamda 785 karşılaşmada mücadele eden Gomis, 353 gol kaydetti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Ortak Türk Alfabesi uzlaşısı geldi! Yeni alfabe kullanılmaya başlayacak

Aralık 15’e kadar giden gitti! 15 TL’den 5.000 TL’ye çıkacak

Akaryakıt alacaklar dikkat! Bakanlık açıkladı yeni bir dönem başlayacak

Cuma akşamı onların günü! IBAN’a bakan kazanacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türkiye Sualtı Ragbi Takımları Avrupa'da Başarıyla Döndü
2
Türkiye Tenis Federasyonu'nun Yeni Başkanı Şafak Müderrisgil Oldu
3
Kasımpaşa'nın Teknik Patronu Uğurlu: "Hiçbir İstediğimizi Yapamadık"
4
Bursa Büyükşehir Belediyespor, Arkas Spor'u Deplasmanda Geçti
5
Aladağlar Sky Trail 2024 Yarışı Başarıyla Tamamlandı
6
Paris 2024 Olimpiyatları: Grekoromen Güreşte Altın Madalya Japonya'nın

26 yaşa kadar olan gençlere müjde! Her ay 1500 TL iade edilecek

Aralık 15’e kadar giden gitti! 15 TL’den 5.000 TL’ye çıkacak

Akaryakıt alacaklar dikkat! Bakanlık açıkladı yeni bir dönem başlayacak

Her ayın 6. ve 10. Günü dikkat! 2.000 TL- 6.000 TL ödenecek

Müjde Açıklama! Tarihin en büyük ikramiyesi yılbaşında geliyor!

Şubat ayında faturalar 2 katı artacak! Elektrik faturası adına olan dikkat!

TCMB'den EMEKLİ maaş zam tablosunda yüzde 6’lık artış! İşte zam oranları

Başkandan asgari ücret iddialarına son net tavır geldi

Gülümseten Kasım Kampanyası: Bu ürünlere bakmayan binlerce lira kaybedecek

Cuma akşamı onların günü! IBAN’a bakan kazanacak

Ortak Türk Alfabesi uzlaşısı geldi! Yeni alfabe kullanılmaya başlayacak

Kamudan emekliye 4500 TL ödeme çıktı! Kasım boyunca süregelecek