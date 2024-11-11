Bafetimbi Gomis Futbol Kariyerine Veda Etti

Fransız Santrfor Bafetimbi Gomis Futbolu Bıraktı

Geçmişte Galatasaray forması giymiş olan Bafetimbi Gomis, aktif futbolculuk kariyerine son verdiğini duyurdu. 39 yaşındaki Gomis, son olarak Japonya'nın Kawasaki Frontale takımında mücadele ediyordu.

Kariyer Gezintisi

Bafetimbi Gomis, futbol kariyerine 2004 yılında altyapısında yetiştiği Saint-Etienne takımında başladı. Ardından sırasıyla Troyes, Olimpik Lyon, Swansea City, Olimpik Marsilya, Galatasaray, Al-Hilal ve Kawasaki Frontale gibi kulüplerde görev yaptı.

Başarılar ve İstatistikler

Gomis, Galatasaray ile iki kez Süper Lig şampiyonluğu yaşadı ve bir kez de gol kralı oldu. Fransa Milli Takımı'nda da 12 kez forma giyen Gomis, bu süreçte 3 gol sevinci yaşadı. Kariyeri boyunca toplamda 785 karşılaşmada mücadele eden Gomis, 353 gol kaydetti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.