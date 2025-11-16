Bahçeşehir Koleji, A. Efes'i 78-75 Yenerek 8. Haftada Zafer Kazandı

Türkiye Sigorta BSL 8. haftasında Bahçeşehir Koleji, deplasmanda A. Efes'i 78-75 mağlup etti.

Yayın Tarihi: 16.11.2025 15:14
Güncelleme Tarihi: 16.11.2025 15:14
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi – 8. Hafta

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 8. haftasında Bahçeşehir Koleji, deplasmanda A. Efes’i 78-75 mağlup etti.

Salon: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi

Hakemler: Mehmet Serdar Ünal, Halil Erkoç, Mehmet Şahin

Takım Kadroları ve Skor Dağılımı

A. Efes: Ercan Osmani 22, Jordan Loyd 25, Şehmus Hazer 14, Nick Weiler-Babb 5, Isaia Cordinier 4, Kai Jones 2, Rolands Smits 3, Brice Dessert, David Mutaf, Cole Swider, Erkan Yılmaz

Başantrenör: Igor Kokoskov

Bahçeşehir Koleji: Malachi Flynn 23, Caleb Homesley 14, Tyler Cavanaugh 14, Trevion Williams 14, Matt Mitchell 5, Kenan Sipahi 5, Balsa Koprivica 3, İsmet Akpınar, Hunter Hale

Başantrenör: Marko Barac

Periyot Sonuçları

1. Periyot: 22-15 (A. Efes lehine)

Devre: 40-41 (Bahçeşehir Koleji lehine)

3. Periyot: 58-58

Maç boyunca çekişmeli bir mücadele yaşandı ve Bahçeşehir Koleji, son bölümde aldığı üstünlükle deplasmanda galip gelmeyi başardı.

