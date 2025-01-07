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Bahçeşehir Koleji BKT Avrupa Kupası'nda Buducnost VOLI'yi Ağırlıyor

Bahçeşehir Koleji, BKT Avrupa Kupası'nda yarın Buducnost VOLI'yi konuk edecek. Karşılaşma Sinan Erdem Spor Salonu'nda saat 19:00'da başlayacak.

Yayın Tarihi: 07.01.2025 10:46
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 10:46
Bahçeşehir Koleji BKT Avrupa Kupası'nda Buducnost VOLI'yi Ağırlıyor

Bahçeşehir Koleji, BKT Avrupa Kupası'nda Buducnost VOLI'yi Konuk Ediyor

Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası A Grubu 14. hafta maçında yarın, Karadağ temsilcisi Buducnost VOLI'yi sahasında ağırlayacak.

Karşılaşma, Sinan Erdem Spor Salonu'nda saat 19.00'da başlayacak.

Bahçeşehir Koleji, grupta oynadığı 13 müsabakada 11 galibiyet ve 2 mağlubiyetle ilk sırada yer alırken, konuk ekip Buducnost VOLI, 6 galibiyet ve 7 mağlubiyetle 7. sırada bulunuyor.

Lider Bahçeşehir Koleji, geçen hafta Dolomiti Energia'yı deplasmanda 73-69 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Buducnost VOLI ise konuk olduğu Trefl Sopot'u 81-69'luk skorla mağlup etti.

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