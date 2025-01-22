Bahçeşehir Koleji BKT Avrupa Kupası'nda Hapoel Shlomo'ya Yenildi

Bahçeşehir Koleji, Hapoel Shlomo ile Karşılaştı

Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası A Grubu'nun 16. haftasında, İsrail temsilcisi Hapoel Shlomo ile karşı karşıya geldi. Maç, Bulgaristan'ın Samokov kentiyle aynı adı taşıyan spor salonunda oynandı ve sonuç, 84-77 olarak belirlendi.

Mücadele Analizi

İlk çeyreği 20-17 geride kapatan Bahçeşehir Koleji, devreye de 38-35 geride girdi. İkinci yarıya daha iyi bir başlangıç yapmasına rağmen skor üstünlüğünü ele alamayan İstanbul temsilcisi, üçüncü çeyreği 60-53 geride tamamladı. Sonuç olarak, Bahçeşehir Koleji sahadan 84-77 mağlup ayrıldı.

Oyuncu Performansları

Kırmızı-lacivertli ekipte, Smith ve Furkan Korkmaz 13’er, Furkan Haltalı 12, Kenan Sipahi 11 ve Odiase 10 sayıyla çift haneye ulaştı. Maçta öne çıkan bir diğer isim ise, Hapoel Shlomo'dan Motley oldu. O, 19 sayı ve 7 asistle galibiyette büyük rol oynadı. Foster 17 ve Madar 16 sayıyla takımına katkıda bulundu.

Gruptaki Durum

Bu mağlubiyetle birlikte Bahçeşehir Koleji, grupta oynadığı 16. maçında 3. yenilgisini almış oldu. Öte yandan Hapoel Shlomo, 10. galibiyetini elde etti.