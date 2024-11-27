Bahçeşehir Koleji, BKT Avrupa Kupası'nda Joventut Badalona'yı Konuk Ediyor

Bahçeşehir Koleji, BKT Avrupa Kupası'nda Joventut Badalona'yı Ağırlayacak

Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası A Grubu 9. haftasında yarın İspanyol takımı Joventut Badalona ile karşılaşacak. Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleşecek bu önemli mücadele saat 19.00'da başlayacak.

Gruptaki ilk 8 maçında 7 galibiyet ve 1 mağlubiyet elde eden Bahçeşehir Koleji, turnuvada zirve konumunda yer alıyor. Diğer yandan, Joventut Badalona ise 3 galibiyet ve 5 mağlubiyetle 7. sırada bulunuyor.

Bu maça büyük bir heyecanla hazırlanan Bahçeşehir Koleji, taraftar desteğiyle galibiyet hedefliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.