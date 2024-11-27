DOLAR
34,66 -0,05%
EURO
36,39 0,02%
ALTIN
2.945,52 -0,52%
BITCOIN
3.226.212,91 -1,72%

Bahçeşehir Koleji, BKT Avrupa Kupası'nda Joventut Badalona'yı Konuk Ediyor

Bahçeşehir Koleji, BKT Avrupa Kupası'nda Joventut Badalona ile karşılaşıyor. Maç, yarın Sinan Erdem Spor Salonu'nda saat 19.00'da başlayacak.

Yayın Tarihi: 27.11.2024 09:49
Güncelleme Tarihi: 27.11.2024 09:49
Bahçeşehir Koleji, BKT Avrupa Kupası'nda Joventut Badalona'yı Konuk Ediyor

Bahçeşehir Koleji, BKT Avrupa Kupası'nda Joventut Badalona'yı Ağırlayacak

Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası A Grubu 9. haftasında yarın İspanyol takımı Joventut Badalona ile karşılaşacak. Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleşecek bu önemli mücadele saat 19.00'da başlayacak.

Gruptaki ilk 8 maçında 7 galibiyet ve 1 mağlubiyet elde eden Bahçeşehir Koleji, turnuvada zirve konumunda yer alıyor. Diğer yandan, Joventut Badalona ise 3 galibiyet ve 5 mağlubiyetle 7. sırada bulunuyor.

Bu maça büyük bir heyecanla hazırlanan Bahçeşehir Koleji, taraftar desteğiyle galibiyet hedefliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Araç sahiplerine yeni maliyet! 1 Aralık’tan önce yapılması gerekiyor

2025 yılında ilk zam promosyonlara! 43.000 TL'ye yükseldi

TCMB'nin Faiz Kararı Yatırımcıları Bankalara Yönlendiriyor!

4 gün içinde İŞKUR’a girene memuriyet imkanı! O kurum yüzlerce personel alacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Beşiktaş, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda Basket Namur Capitale'i Ağırlayacak
2
VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde Numia Vero Volley ile Karşılaşıyor
3
Fenerbahçe, Slavia Prag ile Zorlu Deplasmana Çıkıyor
4
Bahçeşehir Koleji, BKT Avrupa Kupası'nda Joventut Badalona'yı Konuk Ediyor
5
Türk Telekom, BKT Avrupa Kupası'nda Hapoel Bank Yahav ile Kapışacak
6
beIN Sports Amatör Futbol Kulüplerine Destek Projesini Duyurdu
7
Paris 2024 Olimpiyatları: Letsile Tebogo Altın Madalya Kazandı

2025 yılında ilk zam promosyonlara! 43.000 TL'ye yükseldi

Tiryakileri perişan edecek haber! Sigaraya o oranda yeni zam geliyor

Fatura desteği dediğin böyle olur! 4 gün içinde SMS atana 500 TL şipşak ödeme!

TCMB'nin Faiz Kararı Yatırımcıları Bankalara Yönlendiriyor!

Asgari ücrette yüzde 59 telaffuzu! O isim ağzından kaçırdı

Meclis'e kadar ulaştı! Bol sıfırlı prim desteği ve GSS'ye büyük af gelecek

Ayağa kaldıracak zam belirlendi! Ocak zammı beklenirken yüzde 90 zamma imza atıldı

Araç sahiplerine yeni maliyet! 1 Aralık’tan önce yapılması gerekiyor

4 gün içinde İŞKUR’a girene memuriyet imkanı! O kurum yüzlerce personel alacak

Yeni sistem Mecliste! Artık hastanelerde ve Aile Hekimlerinde atılan adım para olacak!

MÜJDE! Asgari ücret emekli maaşlarının aynası olacak! Tahminler kabardı emekli kazanacak

90 bin TL maaş ile her şehirde yeni personel alımı! O ihtiyaç gitgide büyüyor