Bahçeşehir Koleji, Deplasmanda Yukatel Merkezefendi'yi 78-72 Geçti

Bahçeşehir Koleji Önemli Bir Galibiyet Elde Etti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Bahçeşehir Koleji, deplasmanda Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket ile karşılaştı. Maç, heyecan dolu anlara sahne olurken, Bahçeşehir Koleji rakibini 78-72 lik skorla mağlup etmeyi başardı.

Bu galibiyet, Bahçeşehir Koleji için sezonun ikinci yarısı öncesi önemli bir motivasyon kaynağı oldu. Deplasman atmosferinde gösterdikleri performans, takımın potansiyelini de gözler önüne serdi.

Öne Çıkan Oyuncular

Maçın starları arasında, Bahçeşehir Koleji’nin oyuncuları dikkat çekerken, performanslarıyla takımın zaferinde büyük katkı sağladılar. Ayrıca, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'in de mücadeleci tavrı, seyircilere keyifli anlar yaşattı.

Bahçeşehir Koleji, bu sonuçla birlikte güçlenmeye devam ederken, Yukatel Merkezefendi'nin ise önümüzdeki maçlarda toparlanması gerekecek.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 15. hafta maçında, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket ile Bahçeşehir Koleji, Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi. Bir pozisyonda Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket oyuncusu Akif Egemen Güven (solda) ile Bahçeşehir Koleji oyuncusu Simonovic (19) mücadele etti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 15. hafta maçında, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket ile Bahçeşehir Koleji, Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi. Bir pozisyonda Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket oyuncusu Akif Egemen Güven (solda) ile Bahçeşehir Koleji oyuncusu Simonovic (19) mücadele etti.