Bahçeşehir Koleji, Trefl Sopot ile Deplasmanda Karşılaşıyor

Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası A Grubu 15. hafta mücadelesinde yarın deplasmanda Polonya temsilcisi Trefl Sopot ile karşılaşacak.

Mücadele, Polonya'nın Gdansk şehrindeki Ergo Arena'da TSİ 21.00'de başlayacak. Bahçeşehir Koleji, gruptaki 14 maçında elde ettiği 12 galibiyet ve 2 mağlubiyet ile lider konumda yer alıyor.

Ev sahibi Trefl Sopot ise yalnızca 1 galibiyet ve 13 mağlubiyet ile son sırada bulunuyor. Bahçeşehir Koleji, geçen hafta Buducnost VOLI'yi evinde 95-93 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Öte yandan, Trefl Sopot ise konuk olduğu Wolves karşısında etkileyici bir performans sergileyerek 97-74 galip geldi.

Bu zorlu mücadele, iki takım için de büyük önem taşıyor. Bahçeşehir Koleji, liderliğini korumak için sahada var gücüyle mücadele ederken, Trefl Sopot ise düşme hattından çıkmak amacıyla zafer arayışında olacak.