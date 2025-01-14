Bahçeşehir Koleji, Trefl Sopot ile Deplasmanda Karşılaşıyor

Bahçeşehir Koleji, BKT Avrupa Kupası'nda yarın Trefl Sopot ile Gdansk'taki Ergo Arena'da karşılaşacak.

Yayın Tarihi: 14.01.2025 09:49
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 09:49
Bahçeşehir Koleji, Trefl Sopot ile Deplasmanda Karşılaşıyor

Bahçeşehir Koleji, Trefl Sopot ile Deplasmanda Karşılaşıyor

Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası A Grubu 15. hafta mücadelesinde yarın deplasmanda Polonya temsilcisi Trefl Sopot ile karşılaşacak.

Mücadele, Polonya'nın Gdansk şehrindeki Ergo Arena'da TSİ 21.00'de başlayacak. Bahçeşehir Koleji, gruptaki 14 maçında elde ettiği 12 galibiyet ve 2 mağlubiyet ile lider konumda yer alıyor.

Ev sahibi Trefl Sopot ise yalnızca 1 galibiyet ve 13 mağlubiyet ile son sırada bulunuyor. Bahçeşehir Koleji, geçen hafta Buducnost VOLI'yi evinde 95-93 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Öte yandan, Trefl Sopot ise konuk olduğu Wolves karşısında etkileyici bir performans sergileyerek 97-74 galip geldi.

Bu zorlu mücadele, iki takım için de büyük önem taşıyor. Bahçeşehir Koleji, liderliğini korumak için sahada var gücüyle mücadele ederken, Trefl Sopot ise düşme hattından çıkmak amacıyla zafer arayışında olacak.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'dan Müjde: Destek Zammı Yüzde 100 Artarak 30.000 TL Oldu

Gece Gece İkramiye Müjdesi! 2025 Memur Ödeme Tarihleri Açıklandı

Yeni Hibe Desteği: O Kişilere Yüzde 75 Hibe Müjdesi

Bakan Bayraktar'dan Elektrik ve Doğalgaz Fiyatları İçin Önemli Açıklama!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Avrupa ve Türkiye Şampiyonları Dünya Kupası için Hazırlanıyor
2
Kenan Sofuoğlu, Öğrencilerinden Dünya Şampiyonluğu Bekliyor
3
Ediz Aktaş: Almanya'da Hentbol Kariyerine Devam Ediyor
4
Galatasaray, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda LDLC ASVEL Feminin ile Karşılaşıyor
5
Trabzonspor'un Yıldızı Malheiro: 17 Maçta 1483 Dakika Süre Aldı
6
Hatayspor'da Teknik Direktör Arayışı Hız Kazandı
7
Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan, 2028 Olimpiyatları İçin Hedeflerine Odaklandı

Yeni Hibe Desteği: O Kişilere Yüzde 75 Hibe Müjdesi

2025 Emekli Maaş Artışı ve Kök Maaş Hesaplamaları Açıklandı

Ticaret Bakanlığı'ndan İnternetten Alışveriş Yapanlara Müjdeli Haber: O Süre Uzatıldı

Erdoğan'dan Yeni Evlilere Faizsiz Kredi ve Artırılan Çocuk Destekleri

Bakan Göktaş'tan Milyonlara Müjde: 2025 Sosyal Destek Zamları Açıklandı

Devletin İŞKUR ile 150 Milyar TL'lik İstihdam Müjdesi

İstanbul'dan Müjde: Destek Zammı Yüzde 100 Artarak 30.000 TL Oldu

Emekliler Refah Payı Artışı İçin Heyecanla Bekliyor

Köprü ve Otoyol Geçiş Ücretlerine %43 Zam Geldi!

Gece Gece İkramiye Müjdesi! 2025 Memur Ödeme Tarihleri Açıklandı

Hazine ve Maliye Bakanı'ndan Devlet Destekli Konut Kredisi Müjdesi

Bakan Bayraktar'dan Elektrik ve Doğalgaz Fiyatları İçin Önemli Açıklama!