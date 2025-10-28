Bahis Skandalı: TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu 371 Hakemin Hesabını Açıkladı

Türk futbolu, profesyonel liglerde görev yapan hakemlerle ilgili büyük bir bahis skandalı ile sarsıldı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, kameralar karşısında yaptığı açıklamada, 571 profesyonel hakemden 371'inin bahis hesabı bulunduğunu ve bu hesap sahiplerinden 152'sinin aktif olarak bahis oynadığını duyurdu.

Basın Toplantısı ve Disiplin Süreci

Başkan Hacıosmanoğlu, skandalın boyutunu Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında paylaştı. Hacıosmanoğlu, durumun futbolun geleceği adına kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Hacıosmanoğlu, bahis hesabı tespit edilen ve özellikle aktif bahis oynayan hakemlerle ilgili olarak derhal yasal sürecin başlatılacağını bildirdi; "Kısa süre içinde disiplin kuruluna sevk edip talimatlarımıza göre gerekli cezaları alacaklar" ifadelerini kullandı. TFF ayrıca disiplin sürecinin ardından hakemlerin isimlerinin kamuoyuna açıklanacağını duyurdu.

Mahsun Karaca'nın Videosu ve Sosyal Medya

Açıklamanın ardından sosyal medyada, iki yıl önce çekilmiş ve hakem bahis iddialarını mizahi bir dille ele alan Mahsun Karaca'ya ait bir video yeniden viral oldu. Videodaki bazı çarpıcı diyaloglar şu şekilde:

"Milyonlarca dolar verip futbolcu transfer etmek yerine hakem transfer etmeyi düşündünüz mü?"

"Uzman hakemlerimizle şampiyonluk artık hiç uzak değil."

"Kötü takım yoktur, kötü hakem vardır. Kulüp başkanınızdan ısrarla isteyiniz."

"Üstelik hemen şimdi alırsanız kaybettiğiniz iki maçı bir şekilde bahane bulup iptal ediyoruz. Hemen arayın."

"Şampiyonluk yoksa, Mahsum var."

"30 yan hakem, 16 VAR hakemi, son teknolojik VAR odalarımızla sınırsız kartlarımızla hizmetinizdeyiz."

Bu diyaloglar, Karaca'nın o dönemde bahis iddialarını ne denli isabetli ve esprili bir şekilde ele aldığını gösterirken, son skandalın ardından videonun popülerliği arttı.

TFF Disiplin Talimatı ve Olası Cezalar

TFF Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi bu konuda net: "Hakemler, yöneticiler, futbolcular ve diğer ilgililerin futbol karşılaşmalarına ilişkin olarak düzenlenen bahis ve benzeri şans oyunlarına doğrudan ya da dolaylı biçimde katılması yasaktır."

Açıklamaya göre; 571 faal hakemden 371'inin çeşitli platformlarda bahis hesabı bulunuyor ve bunlardan 152'si aktif olarak bahis oynuyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bahis oynayan hakemlerle ilgili birkaç ay önce soruşturma başlattığını kamuoyuna duyurdu.

TFF Disiplin Talimatı'na göre bahis oynadığı tespit edilen hakemlere verilebilecek cezalar şunlardır:

Hak Mahrumiyeti: Hakemlerin belli bir süre veya kalıcı olarak hakemlik yapmaktan men edilmesi.

Müsabakalardan Men: Belirli sayıda maçtan uzaklaştırma.

Para Cezası: Maddi yaptırımlar uygulanması.