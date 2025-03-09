Bakan Bak, Avrupa Şampiyonu Şevval İlayda Tarhan'ı Tebrik Etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Hırvatistan'da altın madalya kazanan Şevval İlayda Tarhan'ı tebrik etti.

Yayın Tarihi: 09.03.2025 15:47
Güncelleme Tarihi: 09.03.2025 15:47
Bakan Bak, Avrupa Şampiyonu Şevval İlayda Tarhan'ı Tebrik Etti

Bakan Bak'tan Şevval İlayda Tarhan'a Tebrik Mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Şevval İlayda Tarhan'ı kutladı.

Bakan Bak, Avrupa şampiyonu olan Tarhan için yayımladığı tebrik mesajında, "Hırvatistan'ın Osijek kentinde düzenlenen Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'nda kadınlar 10 metre havalı tabanca finalinde altın madalya kazanan milli sporcumuz Şevval İlayda Tarhan'ı tebrik ediyorum. Avrupa şampiyonu olarak bizleri gururlandıran milli sporcumuzun başarılarının devamını diliyorum. Kazanılan altın madalyada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum," ifadelerine yer verdi.

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