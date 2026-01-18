Bakan Bak Gaziosmanpaşa’da Küçükköy Stadı ve Spor Vadisi İnceledi

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Gaziosmanpaşa’da Küçükköy Stadı ve Spor Vadisi projelerini inceledi; tesislerin hızla tamamlanıp gençlere hizmet etmesi hedefleniyor.

Yayın Tarihi: 18.01.2026 13:36
Güncelleme Tarihi: 18.01.2026 13:36
Bakan Bak Gaziosmanpaşa’da İncelemelerde Bulundu

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Gaziosmanpaşa’da devam eden spor yatırımlarını yerinde inceledi. Belediye makamında gerçekleştirilen görüşmeye; İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Vekili Eray Karadeniz ve AK Parti Gaziosmanpaşa İlçe Başkanı İsmail Ergüneş katıldı. Görüşmenin ardından heyet, spor projelerinin sürdüğü sahaya yöneldi.

Sunum ve hızlandırma talimatı

Küçükköy Stadı proje alanında yapılan incelemede, Belediye Başkan Vekili Eray Karadeniz Bakan Bak’a projeyle ilgili kapsamlı bir sunum yaptı. Bakan Bak, çalışmalarda hızlanılması yönünde talimat vererek projenin en kısa sürede tamamlanıp gençlerin hizmetine sunulmasını istedi.

Bakan Bak’ın açıklaması

Osman Aşkın Bak proje alanında, "Burada herkesin hatıraları var. Böyle güzel bir spor tesisini kazandırıp, hem bölgedeki halka hizmet etsin, gençlere hizmet etsin hem de spor kulübümüze müsabakalarda hizmet etsin istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız ’Gördüğünüz her yere saha yapacaksınız, tesis yapacaksınız’ diyor. Hızlıca bu işe kolları sıvayın. Hayırlı olsun inşallah" ifadelerini kullandı.

Projenin teknik detayları

Eray Karadeniz projenin detaylarını şöyle aktardı: Spor sahasının yanında üç katlı bir yapı olacak; ilk katı spor kulübüne tahsis edilecek, diğer iki kat gençlere hizmet verecek. Karşı tarafta bir taziye evi, çok amaçlı salon ve 20 yataklı bir misafirhane planlanıyor. Ayrıca 523 araçlık bir otopark bulunacak. Karadeniz, tesisin Gaziosmanpaşa’daki bütün spor kulüplerine katkı sağlayacağını belirtti.

Spor Vadisi ziyareti ile program sona erdi

Program, ilçede çok sayıda branşa ev sahipliği yapacak olan 'Spor Vadisi' projesinin ziyaret edilmesi ve yapılan genel incelemelerin ardından sona erdi.

