Bakan Bak, İbn Haldun Üniversitesinde İftar Programı Düzenledi

İbn Haldun Üniversitesi'nde İftar Heyecanı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İbn Haldun Üniversitesi öğrencileriyle bakanlığın düzenlediği iftar programında buluştu. Etkinlik, İbn Haldun Üniversitesi Başakşehir Kampüsü Öğrenci Merkezi Binası'nda gerçekleştirildi.

Özel Bir Üniversite: İbn Haldun

İftar programına katılan Bakan Bak, İbn Haldun Üniversitesi'nin önemine vurgu yaparak, "İbn Haldun Üniversitesi butik bir üniversitedir. Çok kıymetli hocaları ve yönetimi var. Sosyal alanda önemli çalışmalar yaparak dikkat çekecek bir konumda. Bu vakıf üniversitesinin gelişiminde emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum," dedi.

Geleceğin Teminatı Gençler

Bakan Bak, üniversitelerde öğrencilerle bir araya gelmenin önemine değinerek, "Gençlerimizle buluşarak bakanlığımızın projelerini anlatıyor, ortak faaliyetler düzenliyoruz. Üniversitelerin kulüpleriyle iş birliği yaparak ulusal projelere destek veriyoruz. Öğrencilere çeşitli alanlarda destek olma gayretindeyiz," diye belirtti.

Öğrencilere Tavsiyeler

Bakan Bak, öğrencilerin geleceği için önemli tavsiyelerde bulundu: "Kendi kapasitenizi zorlayın; size yol gösteren ailenizi, öğretmenlerinizi asla unutmayın. Hayallerinizin peşinde koşmak ve çok çalışmak şart. Sosyal Bilimler alanında İbn Haldun Üniversitesi önemli bir rol alacak. Ramazan-ı Şerifinizi tebrik ediyorum."