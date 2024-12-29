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Bakan Bak'tan Beşiktaş'ın Yeni Başkanı Serdal Adalı'ya Kutlama

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Beşiktaş'ın yeni başkanı Serdal Adalı'yı tebrik etti.

Yayın Tarihi: 29.12.2024 22:18
Güncelleme Tarihi: 29.12.2024 22:18
Bakan Bak'tan Beşiktaş'ın Yeni Başkanı Serdal Adalı'ya Kutlama

Gençlik ve Spor Bakanı Bak'tan Tebrik Mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Beşiktaş'ın olağanüstü seçimli genel kurulunda başkanlığa seçilen Serdal Adalı'yı tebrik etti. Bakan Bak, yayımladığı kutlama mesajında, yeni başkan ve Yönetim Kurulu'na başarı dileklerini iletti.

Başkan Adalı'ya Başarılar Diledi

Bakan Bak, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Beşiktaş Kulübü'nün olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı sonucunda başkanlığa seçilen Serdal Adalı ve yönetim kurulu üyelerini tebrik ediyorum. Siyah-beyazlı kulübün başkan ve yönetim kuruluna görevlerinde başarılar diliyorum."

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