Bakan Bak'tan Liverpool'daki Dünya Boks Şampiyonası'nda Madalya Kazanan Boksörlere Tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Liverpool'daki Dünya Boks Şampiyonası'nda madalya kazanan Buse Naz Çakıroğlu, Büşra Işıldar ve Şeyma Düztaş'ı kutladı.

Yayın Tarihi: 14.09.2025 20:50
Güncelleme Tarihi: 14.09.2025 20:50
Bakan Bak'tan Liverpool'daki Dünya Boks Şampiyonası'nda Madalya Kazanan Boksörlere Tebrik

Bakan Bak'tan Liverpool'daki Dünya Boks Şampiyonası'nda madalya kazanan sporculara tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'tan kutlama mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İngiltere'nin Liverpool kentinde düzenlenen Dünya Boks Şampiyonası'nda madalya kazanan milli boksörleri tebrik etti.

Bakan Bak, organizasyonda 51 kiloda gümüş madalya kazanan Buse Naz Çakıroğlu, 75 kiloda gümüş madalyanın sahibi olan Büşra Işıldar ile 80 kiloda bronz madalya elde eden Şeyma Düztaş'ı kutladı.

"İngiltere'nin Liverpool kentinde yapılan Dünya Boks Şampiyonası'nda kadınlar 51 kiloda gümüş madalya kazanan Buse Naz Çakıroğlu, 75 kiloda gümüş madalyanın sahibi olan Büşra Işıldar ile 80 kiloda bronz madalya kazanan Şeyma Düztaş'ı yürekten tebrik ediyorum. Elde edilen madalyalarda emeği bulunan milli sporcularımız olmak üzere antrenörlerimize, yöneticilerimize ve kulüplerimize şükranlarımı sunuyorum."

Bakan Bak, başarıda emeği geçen tüm sporculara, antrenörlere, yöneticilere ve kulüplere teşekkürlerini iletti.

