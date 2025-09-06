Balatonfüredi KSE, Beykoz Belediyespor'u 42-18 Yendi
EHF Erkekler Avrupa Kupası 1. tur ilk maçında Macaristan temsilcisi Balatonfüredi KSE, konuk ettiği Beykoz Belediyespor karşısında farklı bir galibiyet aldı.
Maç Özeti
Balaton Eğlence ve Konferans Merkezi'nde oynanan mücadelede Balatonfüredi KSE, ilk yarıyı 22-7 önde tamamladı. İkinci yarıda da kontrolü elinde tutan Macar ekibi, karşılaşmadan 42-18'lik skorla galip ayrıldı.
Rövanş
Karşılaşmanın rövanşı yarın TSİ 19.00'da yine Balaton Eğlence ve Konferans Merkezi'nde oynanacak.