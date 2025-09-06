DOLAR
Balatonfüredi KSE, Beykoz Belediyespor'u 42-18 Yendi

EHF Erkekler Avrupa Kupası 1. tur ilk maçında Balatonfüredi KSE, Beykoz Belediyespor'u 42-18 mağlup etti; rövanş yarın TSİ 19.00'da oynanacak.

Yayın Tarihi: 06.09.2025 21:25
Güncelleme Tarihi: 06.09.2025 21:25
EHF Erkekler Avrupa Kupası 1. tur ilk maçında Macaristan temsilcisi Balatonfüredi KSE, konuk ettiği Beykoz Belediyespor karşısında farklı bir galibiyet aldı.

Maç Özeti

Balaton Eğlence ve Konferans Merkezi'nde oynanan mücadelede Balatonfüredi KSE, ilk yarıyı 22-7 önde tamamladı. İkinci yarıda da kontrolü elinde tutan Macar ekibi, karşılaşmadan 42-18'lik skorla galip ayrıldı.

Rövanş

Karşılaşmanın rövanşı yarın TSİ 19.00'da yine Balaton Eğlence ve Konferans Merkezi'nde oynanacak.

