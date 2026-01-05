Balıkesir’de ‘Her Adım Bir İz’ ve Bisiklet Sürüşü Sağlıklı Yaşamı Teşvik Ediyor

Büyükşehir’in aylık etkinliği Değirmen Boğazı’nda buluştu

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, her ayın ilk pazar günü geleneksel hale getirdiği "Her Adım Bir İz" Değirmen Boğazı Halk Koşusu ile hemşehrilerini sağlıklı yaşama yönlendirmeyi sürdürüyor. Bu aya eklenen Bisiklet Halk Sürüşü sayesinde belediye, şehir içinde bisiklet kullanımını teşvik etmeyi amaçlıyor.

Değirmen Boğazı’nda belirlenen parkurda gerçekleştirilen koşu ve bisiklet sürüşü, Avlu Gençlik Merkezi önünden başlayıp Değirmen Boğazı’nda sona erdi. Etkinlik saat 10.00’da başladı ve her yaştan vatandaşın katılımıyla gerçekleşti.

Etkinlik, katılımcılara temiz hava ve doğal güzellikler eşliğinde spor yapma imkanı sundu. Organizasyonda yürüyüş sonrası ikramlar verildi ve Zumba Etkinliği ile katılımcılar keyifli anlar yaşadı.

Katılımcılardan tam destek

Balıkesir Bisiklet Spor Kulübü üyesi Ayhan Kaynak, "Bu etkinliği Büyükşehir Belediyesi sayesinde her ayın ilk pazar günü yapmayı planlıyoruz. Güzel bir etkinlik, destekler çok iyi. Sağ olsunlar Ahmet Başkan ve Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle bu organizasyon yılın on iki ayına yayılarak halka açık bisiklet sürüşü yapılacak. Bütün halkımızı davet ediyoruz. Sürüş sonrası etkinliklerle de bunu süsleyeceğiz" dedi.

Bahadır Yılmaz ise, "Bence gayet güzel oluyor. Hem eğlence oluyor, hem de sporda sosyal bir aktivite oluyor" diye konuşarak Ahmet Akına teşekkürlerini iletti.

Susurluk Bisiklet Platformu adına katılan Hakan İldeniz, "Ben kendi şahsım adına çok mutluyum. İnşallah ailelerimizle birlikte katılacağız. Bu etkinlikler çoğaldıkça insanlar daha çok bisiklete bindikçe şehir içindeki trafik daha da rahatlayacaktır. Bu da çok önemli bir şey hayatımızda. Bisiklet çok önemli hayatımızda. Ahmet Akın Başkanımıza bu yaptığı etkinlikten dolayı teşekkür ederim ve devamını dilerim" dedi.

Balıkesir Bisiklet Kulübü üyesi Hüseyin Özdereköylü, "Bugün güzel bir etkinlik vardı. Belediye de sağ olsun yardımcı oldu. Hava da çok güzel. Tabii biz bu etkinliklerin daha da artmasını diliyoruz ki bisikleti sevelim sağlıklı bir yaşam olsun. Herkesi bisiklet kullanmaya davet ediyoruz. Haftanın iki günü yapıyoruz zaten ama belediyenin destek olması çok daha güzel bundan dolayı çok mutlu olduk" şeklinde konuştu.

Turgay Turan, "Bir on beş yıldır amatör olarak koşuyorum. Tabii Büyükşehir Belediyesi’nin ve Ahmet Akın Başkanımızın sportif faaliyetlere destek olması bizleri çok sevindiriyor. Güzel bir etkinlik, her şey için Ahmet Başkanımıza, Büyükşehir Belediyesine çok teşekkür ediyoruz." dedi.

İzmir’den etkinlik için gelen Mahmut Güneş, "Burada bisiklet sporuna ve koşuya gönül vermiş arkadaşlarım var. Her ayın ilk pazar günü yapılan bir etkinlik. Yüz seksen kilometre öteden çıkıp geldim, buna değdi. Durduğumuz yerde vücut hamlıyor, spor herkesin hakkı. Spor yapmak güzel bir şey. Herkesin burada olmasını temenni ederim." ifadelerini kullandı.

Metin Süratli ise etkinliği özetleyerek, "Doğa ile iç içe oluyoruz. Sonrasında da ikramlar var. Temiz havada herkesi spora bekleriz. Ahmet Başkanımıza çok teşekkür ederiz. İyi ki var. Bu seçenekleri, şartları sağladığı için kendisine teşekkür ederiz" dedi.

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, SAĞLIKLI YAŞAMI TEŞVİK ETMEYE DEVAM EDİYOR