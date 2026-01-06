Yalın Yıldız, NextGen EuroLeague Elemeleri’nde Ulm Kadrosunda

Karşıyaka altyapısından yetişen Yalın Yıldız, 6-8 Şubat’ta Ulm’da düzenlenecek NextGen EuroLeague Elemeleri’nde adidas Next Generation Team Ulm kadrosuna seçildi.

Karşıyaka altyapısından Avrupa sahnesine yükseliş

Karşıyaka altyapısından yetişen ve A takım forması da giyen Yalın Yıldız, 6-8 Şubat’ta Almanya’nın Ulm kentinde düzenlenecek NextGen EuroLeague Elemelerinde adidas Next Generation Team Ulm kadrosuna seçildi.

Yeşil-kırmızılı camiada büyük sevinç yaratan bu gelişme, Yalın’ın gösterdiği disiplinli çalışma, gelişim ve performansın bir sonucu olarak değerlendiriliyor. Genç oyuncu, kulübünü ve Türk basketbolunu uluslararası arenada temsil edecek.

Kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Kulübümüzün altyapısından yetişen ve A Takım formamızı da giyen Yalın Yıldız, 6-8 Şubat tarihleri arasında Ulm’da düzenlenecek adidas NextGen EuroLeague Elemeleri’nde adidas Next Generation Team Ulm kadrosuna seçilmiştir. Göstermiş olduğu gelişim, çalışma disiplini ve performansıyla bu önemli organizasyonda yer alma hakkı kazanan sporcumuz, kulübümüzü ve Türk basketbolunu uluslararası arenada temsil edecektir. Avrupa’nın en prestijli U18 organizasyonları arasında yer alan NextGen EuroLeague; geçmişte Luka Doni, Victor Wembanyama gibi birçok yıldız oyuncunun kendini gösterdiği önemli bir vitrin olmuştur. Yalın Yıldız’ı tebrik ediyor, adidas NextGen EuroLeague Elemeleri’nde kendisine ve takımına başarılar diliyoruz".

NextGen EuroLeague, genç oyuncular için Avrupa çapında önemli bir vitrin olmayı sürdürüyor; Yalın Yıldız’ın bu organizasyonda yer alması hem oyuncu hem de Karşıyaka için prestij anlamı taşıyor.

