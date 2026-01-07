Denizli İdman Yurdu'nda Teknik Heyet Ayrıldı: Özcan Sert Görevden İstifa Etti

Nesine 3. Lig 4. Grup takımı Denizli İdman Yurdu'nda Teknik Direktör Özcan Sert ve ekibi karşılıklı anlaşmayla görevden ayrıldı; ilk yarıyı 26 puanla 7. sırada tamamladılar.

Nesine 3. Lig 4. Grup takımlarından Denizli İdman Yurdu'nda Teknik Direktör Özcan Sert, ekibiyle birlikte görevinden ayrıldı.

Sezonun ilk yarısını 26 puanla 7. sırada tamamlayan ve play-off hattına yaklaşan ekipte, Sert sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla istifayı duyurdu.

Sert, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Denizli İdman Yurdu teknik direktörlüğü görevimden karşılıklı anlaşarak ayrılmış bulunmaktayım. Görevde bulunduğum süre boyunca göstermiş olduğum emek, fedakarlık ve özverinin en yakın şahidi, Allah ve birlikte çalıştığım futbolcularım olmuştur.

Çok düşük bütçeli, mütevazı ve oldukça genç bir kadroyla ligde kalmak ve ligi tanımak hedefiyle başladığımız sezonda 12 oyuncumuzu kaybetmemize rağmen, ilk devreyi 26 puanla tamamlayarak play-off yarışının içerisinde yer almak, bizler adına büyük bir gurur kaynağı olmuştur".

Kulüpteki değişimle birlikte Denizli İdman Yurdu'nun ikinci yarıya nasıl başlayacağı merak konusu oldu. Yönetim ve taraftarlar, yeni teknik heyet kararını bekliyor.

