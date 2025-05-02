Balıkesirli Saatçi İsmail Kökçü, Tekvando ile Dünyaya Açıldı!

Balıkesir'in Yeni Çarşı bölgesinde, 1992 yılından beri saatçilik yapan İsmail Kökçü (52), 2008 yılında başladığı tekvando sporu ile dünyaya açıldı. Oğlunu bu spora teşvik etmek amacıyla tekvandoya adım atan Kökçü, o günden sonra kendisi de birçok başarıya imza attı.

33 yıldır 7 metrekarelik dükkanında saat tamirciliği yapan Kökçü, 2011 yılından itibaren Poomsae kategorisinde katıldığı şampiyonalarda uluslararası düzeyde çok sayıda madalya kazandı. Son 14 yılda çeşitli Türkiye şehirlerinde düzenlenen turnuvalarda gösterdiği üstün başarılarıyla dikkat çeken Kökçü, bir milli takım sporcusu olarak 18 ülkede mücadele etti.

Özellikle 16 Nisan tarihinde Estonya'nın Tallinn şehrinde düzenlenen Avrupa Tekvando Poomsae ve Para Poomsae Şampiyonası'nda, 51-60 yaş kategorisinde ikinci olarak ülkesine bir madalya getirdi. Gündüz saat dükkanında çalışırken, akşamları Balıkesir Şehit Turgut Solak Spor Salonu'nda hem antrenörlük yapıyor hem de kendi yarışmalarına hazırlanıyor.

Aynı zamanda Türkiye Tekvando Federasyonu Balıkesir İl Temsilcisi olan Kökçü, gelecek yıl düzenlenecek dünya şampiyonasında birinci olmayı hedefliyor.

Kökçü, Anadolu Ajansı muhabirine verdiği röportajda, “Türkiye'yi Avrupa'da temsil edip Türk bayrağını gururla taşıdım, bu nedenle çok mutluyum. Gençlerimize örnek olmaya çalışıyorum. Ben bu yaşta dereceler alabiliyor isem, gençler çok daha iyisini başarabilirler” ifadelerini kullandı.

“Benim dünyam 7 metrekareden oluşuyordu, ama tekvando bu 7 metrekareyi aştı. İnsanlara yararlı olabileceğime inandırdı” diyen Kökçü, saatçilik ve tekvandonun ortak bir sanat olduğunu vurguladı. Ayrıca, “Son dönemde yeni federasyon başkanımız Bahri Tanrıkulu büyük destek verdi. Turnuvaya tam takım olarak katıldık ve madalya almayan çok az sporcumuz oldu” dedi.

Kökçü'nün kızı Melis Beyza Kökçü de babasıyla gurur duyduğunu ifade etti. “Babam turnuvalara gittiğinde dükkanı bana emanet ediyor. Onun başarısı benim için çok önemli” açıklamalarında bulundu.

Ayrıca, Kökçü'ye destek veren 35 yıllık arkadaşı Irfan Günsay ise, “İsmail bu işe çok emek verdi ve şu anda çok iyi yerlere geldi. Onun yaşadığı sürece şahit oldum ve başarısından mutluluk duyuyorum” dedi.

Balıkesir'de 33 yıldır 7 metrekarelik dükkanında saat tamirciliği yapan İsmail Kökçü (52), oğlunu motive etmek için 2008'de başladığı tekvando sporunda Türkiye'nin yanı sıra 18 ülkede şampiyonalara katılıp çok sayıda madalya kazandı. Gündüzleri iş yerinde çalışarak mesai yapan Kökçü, akşamları da öğrencileriyle birlikte antrenmanlar yaparak form tutuyor.

Balıkesir'de 33 yıldır 7 metrekarelik dükkanında saat tamirciliği yapan İsmail Kökçü (52), oğlunu motive etmek için 2008'de başladığı tekvando sporunda Türkiye'nin yanı sıra 18 ülkede şampiyonalara katılıp çok sayıda madalya kazandı. Gündüzleri iş yerinde çalışarak mesai yapan Kökçü, akşamları da öğrencileriyle birlikte antrenmanlar yaparak form tutuyor.