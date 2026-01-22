Balıkesirspor, Akın Arıcan ile Sezon Sonuna Kadar Anlaştı

Balıkesirspor, Akın Arıcan ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı

TFF 3. Lig 4. Grup ekibinden transfer

Balıkesirspor, en son Torbalıspor forması giyen 31 yaşındaki forvet Akın Arıcan'ı kadrosuna kattı.

Arıcan, kariyerinde Erciyes 38 FK, Ayvalıkgücü Belediyespor, Manavgat Belediyespor ve son olarak da İzton Torbalıspor formalarını terletti.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Nev Sağlık Grubu Balıkesirspor’umuz, Erciyes 38 FK, Ayvalıkgücü Belediyespor,Manavgat Belediyespor ve son olarak da Torbalıspor formasını giyen 31 yaşındaki forvet Akın Arıcan ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı. Yapılan anlaşma, Akın’a ve kulübümüze hayırlı olsun" denildi.

