Balıkesirspor, Akın Arıcan ile Sezon Sonuna Kadar Anlaştı

Balıkesirspor, 31 yaşındaki forvet Akın Arıcan'ı sezon sonuna kadar kadrosuna kattı; oyuncunun geçmiş takımları Erciyes 38 FK, Ayvalıkgücü, Manavgat ve İzton Torbalıspor.

Yayın Tarihi: 22.01.2026 22:17
Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 22:17
TFF 3. Lig 4. Grup ekibinden transfer

Balıkesirspor, en son Torbalıspor forması giyen 31 yaşındaki forvet Akın Arıcan'ı kadrosuna kattı.

Arıcan, kariyerinde Erciyes 38 FK, Ayvalıkgücü Belediyespor, Manavgat Belediyespor ve son olarak da İzton Torbalıspor formalarını terletti.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Nev Sağlık Grubu Balıkesirspor’umuz, Erciyes 38 FK, Ayvalıkgücü Belediyespor,Manavgat Belediyespor ve son olarak da Torbalıspor formasını giyen 31 yaşındaki forvet Akın Arıcan ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı. Yapılan anlaşma, Akın’a ve kulübümüze hayırlı olsun" denildi.

