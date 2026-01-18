Bursa Büyükşehir Belediyespor, EHF Avrupa Kupası'nda Çeyrek Final Kapısını Araladı

Bursa Büyükşehir Belediyespor, Replasa Beti-Onak'ı 25-24 yenerek EHF Avrupa Kupası son 16 turunda rövanş öncesi avantaj elde etti; rövanş 24 Ocak'ta Bursa'da oynanacak.

Yayın Tarihi: 18.01.2026 10:48
Güncelleme Tarihi: 18.01.2026 10:48
Bursa Büyükşehir Belediyespor, EHF Avrupa Kupası'nda Çeyrek Final Kapısını Araladı

Bursa Büyükşehir Belediyespor, EHF Avrupa Kupası'nda Çeyrek Final Kapısını Araladı

İspanya'dan 25-24'lük avantajla dönüldü

Bu sezon yer aldığı tüm kulvarlarda fırtına gibi esen Bursa Büyükşehir Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, Avrupa sahnesinde de iddiasını sürdürdü.

EHF Avrupa Kupası son 16 Turu ilk maçında deplasmanda İspanyol ekibi Replasa Beti-Onak ile karşılaşan Bursa temsilcisi, 25-24

Sports Hermanos Indurain Villalarda oynanan karşılaşmada ekip, maçın başında kontrolü ele geçirerek ilk yarıyı 15-9 önde tamamladı. İkinci yarıda zaman zaman zorlansa da üstünlüğünü koruyan Belediyespor, mücadeleyi 25-24 kazanmayı başardı.

Bu sonuçla Bursa Büyükşehir Belediyespor, 24 Ocak'ta Bursa'da oynanacak rövanş öncesinde önemli bir avantaj yakaladı. Kupada daha önce Yunanistan ekibi AEK Athens'i saf dışı bırakan takım, Replasa Beti-Onak'la sahasında oynayacağı rövanş maçında alacağı her türlü galibiyet ve beraberlikte adını çeyrek finale yazdıracak.

Öte yandan ekip, geçtiğimiz sezonu HDI Sigorta Türkiye Kupası zaferiyle kapatmış ve yeni sezona Süper Kupa zaferiyle başlamıştı. Bursa temsilcisi başarılı performansını ligde de sürdürerek yenilgisiz liderlik koltuğunda oturuyor.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR AVRUPA'DA ÇEYREK FİNAL KAPISINI ARALADI

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR AVRUPA'DA ÇEYREK FİNAL KAPISINI ARALADI

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Karatay Belediyespor'dan Milli Gurur: Masa Tenisinde 2 Sporcu ve Antrenör Milli Takıma Davet
2
Ada Şahin Nimes'te Salon Dünya Kupası'nda U13'te 3. Oldu
3
Malatya Yeşilyurtspor Transfer Atağında: İsmail Cengiz ve Tayyib Kanarya Kadroda
4
Bursa Büyükşehir Belediyespor, EHF Avrupa Kupası'nda Çeyrek Final Kapısını Araladı
5
Mustafa Ege Bilim: Hocamızın Verdiği Süreyi En İyi Şekilde Değerlendireceğim
6
Konyaspor - Eyüpspor: 18. Haftada 4. Randevu
7
Geleneksel Güner Botanik Futbol Turnuvası Kestel'de Gençlere Umut Oldu

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları