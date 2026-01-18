Bursa Büyükşehir Belediyespor, EHF Avrupa Kupası'nda Çeyrek Final Kapısını Araladı
İspanya'dan 25-24'lük avantajla dönüldü
Bu sezon yer aldığı tüm kulvarlarda fırtına gibi esen Bursa Büyükşehir Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, Avrupa sahnesinde de iddiasını sürdürdü.
EHF Avrupa Kupası son 16 Turu ilk maçında deplasmanda İspanyol ekibi Replasa Beti-Onak ile karşılaşan Bursa temsilcisi, 25-24 Sports Hermanos Indurain Villalarda oynanan karşılaşmada ekip, maçın başında kontrolü ele geçirerek ilk yarıyı 15-9 önde tamamladı. İkinci yarıda zaman zaman zorlansa da üstünlüğünü koruyan Belediyespor, mücadeleyi 25-24 kazanmayı başardı. Bu sonuçla Bursa Büyükşehir Belediyespor, 24 Ocak'ta Bursa'da oynanacak rövanş öncesinde önemli bir avantaj yakaladı. Kupada daha önce Yunanistan ekibi AEK Athens'i saf dışı bırakan takım, Replasa Beti-Onak'la sahasında oynayacağı rövanş maçında alacağı her türlü galibiyet ve beraberlikte adını çeyrek finale yazdıracak. Öte yandan ekip, geçtiğimiz sezonu HDI Sigorta Türkiye Kupası zaferiyle kapatmış ve yeni sezona Süper Kupa zaferiyle başlamıştı. Bursa temsilcisi başarılı performansını ligde de sürdürerek yenilgisiz liderlik koltuğunda oturuyor. BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR AVRUPA'DA ÇEYREK FİNAL KAPISINI ARALADI
Sports Hermanos Indurain Villalarda oynanan karşılaşmada ekip, maçın başında kontrolü ele geçirerek ilk yarıyı 15-9 önde tamamladı. İkinci yarıda zaman zaman zorlansa da üstünlüğünü koruyan Belediyespor, mücadeleyi 25-24 kazanmayı başardı.
Bu sonuçla Bursa Büyükşehir Belediyespor, 24 Ocak'ta Bursa'da oynanacak rövanş öncesinde önemli bir avantaj yakaladı. Kupada daha önce Yunanistan ekibi AEK Athens'i saf dışı bırakan takım, Replasa Beti-Onak'la sahasında oynayacağı rövanş maçında alacağı her türlü galibiyet ve beraberlikte adını çeyrek finale yazdıracak.
Öte yandan ekip, geçtiğimiz sezonu HDI Sigorta Türkiye Kupası zaferiyle kapatmış ve yeni sezona Süper Kupa zaferiyle başlamıştı. Bursa temsilcisi başarılı performansını ligde de sürdürerek yenilgisiz liderlik koltuğunda oturuyor.
BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR AVRUPA'DA ÇEYREK FİNAL KAPISINI ARALADI