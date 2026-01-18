Malatya Yeşilyurtspor Transfer Atağında: İsmail Cengiz ve Tayyib Kanarya Kadroda

Malatya Yeşilyurtspor transfer atağında

Yeni yönetimle ikinci yarıda kadro güçlendiriliyor

Nesine 3. Lig’in ikinci yarısına yeni bir yönetimle başlayan Malatya Yeşilyurtspor, kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarını hızlandırdı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi ile Battalgazi ve Yeşilyurt Belediyeleri tarafından oluşturulan yeni yönetim, turuncu-yeşilli ekipte önemli hamleler yaptı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Kepez Spor ve Mardin 1969 Spor ile şampiyonluklar yaşayan, 2. Lig ve 3. Lig’de uzun yıllar istikrarlı performans sergileyen tecrübeli kaleci İsmail Cengiz’in transfer edildiği duyuruldu. Kulüp mesajında İsmail Cengiz’e "Malatya Yeşilyurtspor ailemize hoş geldin" denildi.

Kulüpten yapılan bir diğer açıklamada ise profesyonel kariyerinde Süper Lig ve 1. Lig tecrübeleri bulunan Tayyib Kanarya’nın da kadroya katıldığı bildirildi.

Yapılan açıklamalar, yeni yönetimin ikinci yarıda iddialı bir kadro oluşturma hedefini ortaya koyuyor.

