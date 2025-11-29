Balıköy Anadolu Lisesi'nden Bilek Güreşi Başarısı: Ege Finallerine 3 Birincilikle

Kütahya'daki bilek güreşi müsabakalarında Balıköy Anadolu Lisesi, 3 birincilik, 2 ikincilik, 3 üçüncülük ve 5 dördüncülük elde ederek Ege Bölgesi Finalleri'ne katılma hakkı kazandı.

Yayın Tarihi: 29.11.2025 13:32
Güncelleme Tarihi: 29.11.2025 13:32
Balıköy Anadolu Lisesi'nden Bilek Güreşi Başarısı: Ege Finallerine 3 Birincilikle

Balıköy Anadolu Lisesi'nden bilek güreşinde büyük başarı

Kütahya'da düzenlenen okul sporları müsabakalarında göz doldurdular

Kütahya'da düzenlenen okul sporları bilek güreşi müsabakalarında Balıköy Anadolu Lisesi önemli bir başarıya imza attı. Liseler arası karşılaşmalarda sergilenen üstün performans, okulun yüzünü güldürdü.

Takım, müsabakalarda toplamda 3 birincilik, 2 ikincilik, 3 üçüncülük ve 5 dördüncülük elde ederek Ege Bölgesi Finallerine katılma hakkı kazandı. Bu başarı, Kütahya ve özellikle Tavşanlı ilçesi adına da gurur verici bir sonuç olarak değerlendirildi.

Okulun elde ettiği derecelerde büyük pay sahibi olan birinci gelen öğrenciler, Kütahyayı ve Tavşanlıyı temsil etmek üzere Ege Bölgesi Finalleri'ne katılacak. Öğrencileri bu önemli başarıya hazırlayan Beden Eğitimi Öğretmeni Harun Türkyılmaz'ın özverili çalışmaları ve rehberliği takdir topladı.

Balıköy Anadolu Lisesi, Ege Bölgesi Finalleri'nde de Kütahya ve Tavşanlı'yı en iyi şekilde temsil etmeyi hedefliyor.

BALIKÖY ANADOLU LİSESİ'NDEN BİLEK GÜREŞİNDE BÜYÜK BAŞARI

BALIKÖY ANADOLU LİSESİ'NDEN BİLEK GÜREŞİNDE BÜYÜK BAŞARI

KIZ SPORCULAR

İLGİLİ HABERLER

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Balıköy Anadolu Lisesi'nden Bilek Güreşi Başarısı: Ege Finallerine 3 Birincilikle
2
Kar Spor İDA Ultra Kazdağları’nda Yağmura Rağmen Sorunsuz Başladı
3
Derbide Gözler Kalecilerde: Uğurcan Çakır ve Ederson
4
Osman Özköylü: Bahis Skandalı Cezaları Ligleri Olumsuz Etkileyecek — Esenler Erokspor
5
Asya Önel Türkiye Minikler Karate Şampiyonası Tekirdağ'da Tamamlandı
6
Galatasaray'da Fenerbahçe Derbisinin En Deneyimli İkili: Torreira ve Barış Alper
7
Sadettin Saran’ın İlk Galatasaray Derbisi: Fenerbahçe–Galatasaray 1 Aralık

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı

27 Kasım 2025 Perşembe TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler ve Maçlar Var?