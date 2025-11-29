Balıköy Anadolu Lisesi'nden Bilek Güreşi Başarısı: Ege Finallerine 3 Birincilikle

Balıköy Anadolu Lisesi'nden bilek güreşinde büyük başarı

Kütahya'da düzenlenen okul sporları müsabakalarında göz doldurdular

Kütahya'da düzenlenen okul sporları bilek güreşi müsabakalarında Balıköy Anadolu Lisesi önemli bir başarıya imza attı. Liseler arası karşılaşmalarda sergilenen üstün performans, okulun yüzünü güldürdü.

Takım, müsabakalarda toplamda 3 birincilik, 2 ikincilik, 3 üçüncülük ve 5 dördüncülük elde ederek Ege Bölgesi Finallerine katılma hakkı kazandı. Bu başarı, Kütahya ve özellikle Tavşanlı ilçesi adına da gurur verici bir sonuç olarak değerlendirildi.

Okulun elde ettiği derecelerde büyük pay sahibi olan birinci gelen öğrenciler, Kütahyayı ve Tavşanlıyı temsil etmek üzere Ege Bölgesi Finalleri'ne katılacak. Öğrencileri bu önemli başarıya hazırlayan Beden Eğitimi Öğretmeni Harun Türkyılmaz'ın özverili çalışmaları ve rehberliği takdir topladı.

Balıköy Anadolu Lisesi, Ege Bölgesi Finalleri'nde de Kütahya ve Tavşanlı'yı en iyi şekilde temsil etmeyi hedefliyor.

