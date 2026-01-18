Karşıyaka 103-91 Aliağa Petkimspor | Uzatmalarda Galip

Karşıyaka 103-91 Aliağa Petkimspor: Uzatmalarda Ev Sahibi Kazandı
Basketbol Süper Ligi 16. haftasında Karşıyaka, evinde oynadığı karşılaşmada Aliağa Petkimspor'u uzatmalarda 103-91 mağlup etti. Mücadele Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu'nda oynandı.
Maç Detayları
Salon: Mustafa Kemal Atatürk
Hakemler: Zafer Yılmaz, Özlem Yalman, Batuhan Söylemezoğlu
Karşıyaka Başantrenör: Candost Volkan
Karşıyaka oyuncuları: Charles Manning 14, Stefan Moody 15, Samet Geyik 12, Michal Sokolowski 17, Justin Alston 7, Cameron Young 23, Mert Celep 4, Nemanja Gordic, Christian Bishop 11
Aliağa Petkimspor Başantrenör: Özhan Çıvgın
Aliağa Petkimspor oyuncuları: David Efianayi 7, Roberts Blumbergs 8, Yannick Franke 23, Jehyve Floyd 3, Yunus Emre Sonsırma, Stanley Mace Whittaker 22, Selim Şav 7, Jaylon Brown 17, Martynas Sajus 4, Mustafa Kurtuldum
Periyotlar ve Fauller
1. Periyot: 19-15 (Karşıyaka lehine)
Devre: 35-40 (Aliağa Petkimspor lehine)
3. Periyot: 59-67 (Aliağa Petkimspor lehine)
Normal süre: 89-89
5 faul yapanlar: Martynas Sajus, Selim Şav, Jaylon Brown, Jehyve Floyd (Aliağa Petkimspor)
Karşıyaka, normal sürenin ardından uzatmalarda rakibini geride bırakarak sahadan 103-91 galip ayrıldı.
BASKETBOL SÜPER LİGİ’NİN 16. HAFTASINDA KARŞIYAKA, EVİNDE KONUK ETTİĞİ ALİAĞA PETKİMSPOR’U UZATMALARDA 103-91 MAĞLUP ETTİ.