Karşıyaka 103-91 Aliağa Petkimspor | Uzatmalarda Galip

Basketbol Süper Ligi 16. haftasında Karşıyaka, Mustafa Kemal Atatürk Salonu'nda Aliağa Petkimspor'u uzatmalarda 103-91 yendi.

Yayın Tarihi: 18.01.2026 23:17
Güncelleme Tarihi: 18.01.2026 23:17
Karşıyaka 103-91 Aliağa Petkimspor: Uzatmalarda Ev Sahibi Kazandı

Basketbol Süper Ligi 16. haftasında Karşıyaka, evinde oynadığı karşılaşmada Aliağa Petkimspor'u uzatmalarda 103-91 mağlup etti. Mücadele Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu'nda oynandı.

Maç Detayları

Salon: Mustafa Kemal Atatürk
Hakemler: Zafer Yılmaz, Özlem Yalman, Batuhan Söylemezoğlu

Karşıyaka Başantrenör: Candost Volkan
Karşıyaka oyuncuları: Charles Manning 14, Stefan Moody 15, Samet Geyik 12, Michal Sokolowski 17, Justin Alston 7, Cameron Young 23, Mert Celep 4, Nemanja Gordic, Christian Bishop 11

Aliağa Petkimspor Başantrenör: Özhan Çıvgın
Aliağa Petkimspor oyuncuları: David Efianayi 7, Roberts Blumbergs 8, Yannick Franke 23, Jehyve Floyd 3, Yunus Emre Sonsırma, Stanley Mace Whittaker 22, Selim Şav 7, Jaylon Brown 17, Martynas Sajus 4, Mustafa Kurtuldum

Periyotlar ve Fauller

1. Periyot: 19-15 (Karşıyaka lehine)
Devre: 35-40 (Aliağa Petkimspor lehine)
3. Periyot: 59-67 (Aliağa Petkimspor lehine)
Normal süre: 89-89

5 faul yapanlar: Martynas Sajus, Selim Şav, Jaylon Brown, Jehyve Floyd (Aliağa Petkimspor)

Karşıyaka, normal sürenin ardından uzatmalarda rakibini geride bırakarak sahadan 103-91 galip ayrıldı.

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

