Balkan Bisiklet Birliği 2026 Kongresi İstanbul'da — 18 Ocak

Balkan Bisiklet Birliği (BCU) 2026 Kongresi 18 Ocak Pazar İstanbul'da yapılacak; UCI ve UEC başkanları ile 12 ülke delegesi katılacak.

Yayın Tarihi: 14.01.2026 10:55
Güncelleme Tarihi: 14.01.2026 10:55
Kongre Detayları

Balkan Bisiklet Birliği (BCU) 2026 Kongresi, 18 Ocak Pazar günü İstanbul'da gerçekleştirilecek. Organizasyon, Türkiye'de ilk kez düzenlenecek.

Kongreye, Türkiye Bisiklet Federasyonu ve aynı zamanda Balkan Bisiklet Birliği Başkanı olan Emin Müftüoğlu başkanlık edecek. Etkinlikte 12 ülke delegesiyle birlikte Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) Başkanı ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Üyesi David Lappartient ile Avrupa Bisiklet Birliği (UEC) Başkanı Enrico Della Casa da yer alacak.

Türkiye’nin dışında kongreye katılacak ülkeler: Arnavutluk, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Kıbrıs, Yunanistan, Kosova, Moldova, Karadağ, Kuzey Makedonya, Romanya ve Sırbistan.

Toplantının ana gündem maddeleri arasında bölgesel iş birliğinin güçlendirilmesi, sportif yönetim ve organizasyon standartlarının uyumu, genç sporcu gelişimi, eğitim programları ve Balkan bisikletinin uluslararası yapılarla entegrasyonu yer alacak. Ayrıca Balkan Bisiklet Birliği'nin uzun vadeli gelişim stratejileri ve sürdürülebilir şampiyona organizasyonları de görüşülecek.

Emin Müftüoğlu kongreyle ilgili olarak şöyle dedi: "Balkan coğrafyasında bisiklet sporunun kurumsal kapasitesini güçlendirmek, uluslararası standartlarla tam uyum sağlamak ve genç sporcuların gelişimine yönelik ortak programları artırmak temel önceliğimiz. İstanbul’da gerçekleştireceğimiz bu toplantı, Balkan bisikletinin küresel bisiklet yönetimiyle daha güçlü bir entegrasyon içinde ilerlemesi açısından önemli bir adım olacak. Ayrıca dünya bisikletine yön veren en üst düzey iki kurumu olan UCI ve UEC başkanları ile bakanlığımızın, federasyonumuz yanında olması inanıyorum ki bizlere verilen güvenin en önemli göstergesi".

