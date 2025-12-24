DOLAR
Nesrin Baş Tokat'ta: Kız Çocuklarını Güreşe Teşvik Ediyor

Dünya ve Avrupa şampiyonu Nesrin Baş, Tokat’ta kız çocuklarının güreşe ilgisini artırdı; genç sporcular onun izinden gidip ay-yıldızlı bayrağı dalgalandırmayı hedefliyor.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 11:21
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 11:27
Nesrin Baş Tokat'ta: Kız Çocuklarını Güreşe Teşvik Ediyor

Nesrin Baş Tokat'ta Kız Çocuklarına Örnek Oldu

Nesrin Baş, Tokat’ta elde ettiği başarılarla kentteki kız çocuklarının güreşe ilgisini crescendo hale getirdi. Dünya ve Avrupa şampiyonluklarıyla tanınan Baş’ın başarıları, genç sporcuların antrenmanlara katılımını artırırken, onlar ay-yıldızlı bayrağı dalgalandırmayı hedefliyor.

Kulüp Başkanı: Tokat’tan Şampiyonlar Çıkıyor

Tokat Özel İdare Spor Kulübü Başkanı Asım Kara geçmiş başarıları ve kulübün çalışmaları hakkında şunları söyledi:

"Bugüne kadar dünya ve Avrupa şampiyonları çıkarttık. Kulübü tekrar aktif hale getirerek Tokat’taki sporseverlere hizmet etme noktasında çalışmalarımızı yürütüyoruz. Tokat’tan biliyorsunuz Ali Yücel, Hüseyin Akbaş, Nesrin Baş çıktı. Biz de aynı şekilde Tokat’tan aynı şampiyonlar çıkması için çocuklarımıza, gençlerimize katkı vermeye çalışıyoruz. Özellikle son dönemde Nesrin Baş’ın şampiyon olmasından sonra kız çocuklarından, spor camiasından güreşe ayrı bir talep olmaya başladı. Kız çocukları daha bir hevesli geliyorlar. Biz de bu noktada güreş ve basketbol branşlarında çocukları çalıştırıyoruz. Güreşte 40, basketbolda ise 250 sporcumuz var. Biz yeni Nesrin Baş’ları çıkartmak için elimizden geldiğince destek veriyoruz. Çocuklarımıza bu noktada çok hevesliler, çok gayretliler. Biz de inşallah onlardan şampiyonluk dereceler bekliyoruz"

Genç Sporculardan Gelen Tepki

Antrenmanlara katılan kız çocukları, Nesrin Baş’ın müsabakalarını izleyip ona özen gösterdiklerini belirtti. Genç sporcular, ileride milli formayı giyerek Türk bayrağını göndere çektirmek istediklerini dile getirdi.

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

