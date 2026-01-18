Balkan Bisiklet Birliği 2026 Kongresi İstanbul'da: Emin Müftüoğlu Liderliğinde

Balkan Bisiklet Birliği 2026 Kongresi İstanbul'da

Balkan Bisiklet Birliği (BCU) 2026 Kongresi, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu başkanlığında İstanbul'da gerçekleştirildi. Kongreye Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) Başkanı David Lappartient ve Avrupa Bisiklet Birliği (UEC) Başkanı Enrico Della Casa ile 12 Balkan ülkesinin delegeleri katıldı.

Katılımcılar ve temsilciler

Kongrede ayrıca T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Uluslararası Organizasyonlar ve Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı İnanç Özçakmak, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkan Vekili Fikret Hayali, Asbaşkan Metin Cengiz ve Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Kenan Güler hazır bulundu. Toplantıya katılım sağlayan ülkeler şunlardı: Arnavutluk, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Kıbrıs, Yunanistan, Kosova, Moldova, Karadağ, Kuzey Makedonya, Romanya, Sırbistan ve Türkiye.

Gündem ve kararlar

Toplantıda bölgesel iş birliğinin güçlendirilmesi, sportif yönetim ve organizasyon standartlarının uyumu, genç sporcu gelişimi, eğitim programları ve Balkan bisikletinin uluslararası yapılarla entegrasyonu başlıkları ele alındı. Balkan Bisiklet Birliği’nin uzun vadeli gelişim stratejileri ve sürdürülebilir şampiyona organizasyonları için ortak yol haritası benimsendi.

Açılış konuşması — Emin Müftüoğlu

Kongrenin açılışında konuşan Balkan Bisiklet Birliği Başkanı Emin Müftüoğlu, İstanbul’daki buluşmanın Balkan bisikletinin ortak vizyonunu güçlü biçimde ortaya koyduğunu vurguladı ve şu ifadeyi kullandı: "Bugün burada bir araya gelmemiz, Balkanlar’daki bisiklet sporunun birlikteliğini, gücünü ve ortak vizyonunu güçlü biçimde teyit etmektedir". Müftüoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın katkıları ile UCI ve UEC başkanlarının katılımının, Balkan Bisiklet Birliği’ne duyulan güvenin önemli bir göstergesi olduğunu ifade etti.

Müftüoğlu, 2025 sezonuna ilişkin değerlendirmelerde bulunarak yol, pist, dağ bisikleti ve parabisiklet branşlarında düzenlenen Balkan Şampiyonaları’nın yüksek organizasyon standartlarıyla başarıyla gerçekleştirildiğini ve bu başarının üye federasyonların ortak emeğinin sonucu olduğunu kaydetti. Uluslararası iş birliklerinin önemine dikkat çekerek UCI ve UEC’nin yönetişim anlayışı, sporcu gelişim programları ve dayanışma çalışmalarının Balkan Bisiklet Birliği için güçlü bir temel oluşturduğunu belirtti. Ayrıca, Gençlik ve Spor Bakanlığı’na, UCI ve UEC başkanlarına ve Balkan ülkelerinin federasyon temsilcilerine teşekkür ederek desteğin birlik ve kurumsal kapasiteyi güçlendirdiğini ifade etti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı: İnanç Özçakmak

İnanç Özçakmak, Türkiye’nin kongreye ev sahipliği yapmasından duyulan memnuniyeti dile getirerek bisikletin ülkeler arası iş birliklerini güçlendiren stratejik bir branş olduğunu vurguladı. Özçakmak, Türkiye’nin bisikleti öncelikli alanlardan biri olarak gördüğünü belirterek, Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu başta olmak üzere uluslararası takvimde yer alan 30’un üzerinde organizasyona ev sahipliği yapıldığını ve dünya standartlarındaki tesislerle Avrupa ve dünya çapında organizasyonların düzenlenmeye devam edeceğini söyledi.

UCI Başkanı David Lappartient

David Lappartient, sporun sürdürülebilir büyümesi açısından genç nüfusun ve altyapının önemine dikkat çekti ve şunları ifade etti: "Türkiye ve Balkanlar, bisiklet sporunun geleceğini şekillendirebilecek çok güçlü bir potansiyele sahiptir. Genç nüfus, gelişen organizasyon kapasitesi ve uluslararası standartlardaki tesisler, bu bölgeyi küresel bisiklet ailesi içinde her geçen gün daha stratejik bir noktaya taşımaktadır." Lappartient, UCI’nin yaklaşımının yalnızca yarış takvimleriyle sınırlı olmadığını; altyapı yatırımları, gençlik ve yetenek gelişim programları ile özellikle kadın bisikletinin güçlendirilmesinin öncelikli alanlar arasında olduğunu vurguladı.

Lappartient, Türkiye’nin ev sahipliği yaptığı organizasyonlara değinerek 2026-2027 takviminde öne çıkan büyük şampiyonaların bu vizyonun somut göstergeleri olduğunu belirtti ve "Bisiklet sporunun bu bölgede kalıcı şekilde büyümesini destekleyeceğiz" ifadesiyle UCI’nın sürekli iş birliği taahhüdünü dile getirdi.

UEC Başkanı Enrico Della Casa

Enrico Della Casa, Balkan Bisiklet Birliği’nin İstanbul’da 12 ülkeyi aynı masa etrafında buluşturmasının bölgedeki birlik ve dayanışmanın ulaştığı noktayı ortaya koyduğunu belirtti: "Balkan Bisiklet Birliği’nin İstanbul’da 12 ülkeyi aynı masa etrafında buluşturması, bölgedeki birlik ve dayanışmanın ulaştığı noktayı net bir şekilde ortaya koymaktadır. Avrupa Bisiklet Birliği’ne bağlı 51 ülke arasında 12 ülkeyi temsil eden bu yapı, hem sayısal hem de sportif gücüyle son derece stratejik bir konumdadır." Della Casa, Emin Müftüoğlu’nun liderliğinin ve birlikteliğin Balkanlar’da bisiklet sporunun geleceğine güçlü bir mesaj verdiğini ifade etti.

Sonuç olarak, kongre Balkan Bisiklet Birliği için bölgesel dayanışma, uluslararası entegrasyon ve sürdürülebilir organizasyon hedefleri doğrultusunda ortak bir yol haritası ile sona erdi.

