Balkan Kürek Şampiyonası'nda İlk Gün Heyecanı

Balkan Kürek Şampiyonası'nda İlk Gün Yarışları Tamamlandı

Edirne'de bulunan Meriç Nehri'nde yer alan özel parkurda düzenlenen Balkan Kürek Şampiyonası, ilk gün heyecan dolu yarışlara ev sahipliği yaptı. Şampiyonanın ilk gününde genç kadınlar dört tek, genç erkekler dört tek, genç kadınlar dört çifte, genç erkekler iki tek, yıldız kadınlar tek çifte ve yıldız erkekler sekiz tek kategorilerinde mücadeleler gerçekleşti.

Ülkeler Arası Rekabet

Yarışlarda Romanya, yıldız erkekler sekiz tek kategorisinde ve genç erkekler iki çifte kategorisinde zafere ulaştı. Türkiye de genç erkekler tek çifte, yıldız erkekler iki çifte ve diğer birçok kategoride madalya kazandı. Yunanistan ise yıldız kadınlar iki çifte kategorisinde birinciliği elde ederek dikkatleri üzerine çekti.

Şampiyona, yarın yapılacak final yarışlarıyla son bulacak. Yarışmalar, spor severlerin büyük ilgisini çekiyor ve ülkeler arasındaki dostluk ve rekabeti pekiştiriyor.

Edirne'de Meriç Nehri'nde oluşturulan parkurda düzenlenen Balkan Kürek Şampiyonası'nın ilk gün yarışları tamamlandı.

Edirne'de Meriç Nehri'nde oluşturulan parkurda düzenlenen Balkan Kürek Şampiyonası'nın ilk gün yarışları tamamlandı.

Edirne'de Meriç Nehri'nde oluşturulan parkurda düzenlenen Balkan Kürek Şampiyonası'nın ilk gün yarışları tamamlandı.

Edirne'de Meriç Nehri'nde oluşturulan parkurda düzenlenen Balkan Kürek Şampiyonası'nın ilk gün yarışları tamamlandı.