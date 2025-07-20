Balkan Şampiyonu Mürya Karayel, Yeni Uluslararası Başarılara Odaklı

Kocaeli'de yaşayan milli sporcu Mürya Karayel, Türkiye'nin ev sahipliğinde 27-28 Eylül'de gerçekleştirilecek Balkan Şampiyonası ve 25-26 Ekim'de düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'ndaki hedeflerini belirledi.

18 yaşındaki Mürya, 10 yaşında yüzme sporuna başlayarak dikkat çekti. Antrenörleri, onun koşu yeteneğini fark ederek, yüzme, koşu ve bisiklet branşlarının birleştiği triatlona yönlendirdiler. Son yaklaşık 5 yılda triatlona mini bir tutku geliştiren Mürya, birçok müsabakada dikkat çekici dereceler elde etti ve milli takıma dahil oldu. 2024 yılı itibarıyla ise Avrupa sıralamasında ilk 10 sporcu arasında yer aldı.

Mürya, yalnızca Türkiye şampiyonlukları değil, Balkan birinciliği de elde etti. Şimdi ise 27-28 Eylül'de yapılacak Balkan Şampiyonası ve 25-26 Ekim'de gerçekleşecek Avrupa Şampiyonası'nda madalya kazanmayı hedefliyor.

- “Günde 4 saat antrenman yapıyorum”

Gebze Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Mürya Karayel, AA muhabirine verdiği demeçte, triatlonun kondisyon gerektiren bir spor dalı olduğuna dikkat çekerek, uluslararası müsabakalara günde 4 saat antrenman yaptığını vurguladı. Eylül ayında yapılacak Balkan Şampiyonası'ndaki başarısını tekrarlamak istediğini dile getiren Mürya, ilk hedefinin Avrupa Şampiyonası'nda başarı elde etmek olduğunu belirtti. Ardından Dünya Şampiyonası'nda da iyi bir derece hedeflediğini ifade etti. 20 yaşında olimpik takıma girmeyi planladığını da ekledi.

Ailesinin ve antrenörlerinin kendisine büyük destek sağladığını belirten Mürya, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın katkılarını da unutmadı.

Antrenör Mücahit Onur Tok, Mürya'nın uluslararası arenada Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek için önemli hedeflerinin olduğunu ifade etti. Triatlon sporunun gelişmekte olduğunu belirten Tok, önümüzdeki 10 yıl içinde bu branşın çok daha iyi bir seviyeye geleceğini düşündüğünü söyledi. Yüzmenin önemli olduğuna dikkat çeken Tok, "Yarışa yüzmeyle başlıyoruz. Yüzmeden ne kadar erken çıkarsanız avantajınız daha fazla oluyor" dedi.

Balkan ve Avrupa şampiyonlarında kürsü hedeflediklerini belirten Tok, sporcuların yaş aldıkça olgunlaştığını ve tecrübe kazandığını vurguladı. "Mürya'yı olimpiyatlarda göreceğimizi düşünüyorum. Gerçekten çok çalışıyor ve yetenekli" diye ekledi.

Triatlon sporunda Balkan şampiyonluğuna ulaşan Mürya Karayel, yeni uluslararası başarılar için çalışıyor.

Triatlon sporunda Balkan şampiyonluğuna ulaşan Mürya Karayel, yeni uluslararası başarılar için çalışıyor.