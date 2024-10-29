Balkan Yol Bisikleti Şampiyonası'ndan Zaferle Çıktı

Balkan Yol Bisikleti Şampiyonası Sonuçlandı

Edirne'de gerçekleştirilen Balkan Yol Bisikleti Şampiyonası, büyük bir heyecanla sona erdi. Türkiye, Türkiye Bisiklet Federasyonu ve Balkan Bisiklet Birliği tarafından düzenlenen bu organizasyonda, kazandığı 3 altın ve 2 bronz madalya ile göz doldurdu.

Yarışların Detayları

Şampiyonanın ikinci günündeki yarışların start noktası, merkeze bağlı Tayakadın Köyü olarak belirlendi. Yarışların bitiminde, kazanan sporcular ödüllerini Türkiye Bisiklet Federasyonu ve Balkan Bisiklet Birliği Başkanı Emin Müftüoğlu başta olmak üzere protokol üyelerinden aldı.

Kategorilere Göre Dereceler

Büyük Erkekler

Mattew Denis Piciu (Romanya) Nikiforos Arvanitou (Yunanistan) Gerhard Moldansky (Romanya)

Büyük Kadınlar

Argryo Milaki (Yunanistan) Gergana Stoyanova (Bulgaristan) Catalina Catinenau (Romanya)

Genç Erkekler

Nikolaos Manthos (Yunanistan) Andrija Naunovic (Sırbistan) Andrei Gavrila (Romanya)

Genç Kadınlar

Hatice Buse Ertekin Ana Gheorghe (Romanya) Elisa Mare (Romanya)

Yıldız Erkekler

David Coman (Romanya) Nikolaos Georgousakis (Yunanistan) Muhammet Umut Demircan

Yıldız Kadınlar

Antonia Orzan (Romanya) Mila Starcevic (Sırbistan) Aanastasia Kontoleon (Yunanistan)

Başarılı performanslarıyla dikkat çeken tüm sporcuları kutluyor, Balkan Yol Bisikleti Şampiyonası'nda elde edilen başarıların gelecekte de devam etmesini diliyoruz.