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Sakarya'da Wing Chun'un İlk Resmi Şampiyonası Gerçekleşti

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu, wing chun branşının tarihi şampiyonasını Sakarya'da düzenledi, 245 sporcu mücadele etti.

Yayın Tarihi: 02.06.2025 13:28
Güncelleme Tarihi: 02.06.2025 15:57
Sakarya'da Wing Chun'un İlk Resmi Şampiyonası Gerçekleşti

Sakarya'da Wing Chun'un İlk Resmi Şampiyonası Yapıldı

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu, Türkiye'de "wing chun" branşında düzenlenen ilk resmi şampiyonanın Sakarya'da gerçekleştirildiğini duyurdu. 2025 yılı faaliyet programı kapsamında düzenlenen Tai Chi-Wing Chun Türkiye Şampiyonası, 245 sporcunun katılımıyla gerçekleşti.

Unutulmaz Müsabakalar

Federasyonun açıklamasında, bu organizasyonun Türkiye'de wing chun branşında yapılan ilk resmi şampiyona olduğuna dikkat çekildi. Müsabakalar, hem form (taolu) hem de dövüş (combat) kategorilerinde gerçekleştirildi. Tai Chi branşında ise bireysel ve ekip performansları, estetik ve disiplin dolu anlarla izleyicileri büyüledi.

Bu önemli organizasyon, teknik ve sportif açıdan Türk wushu camiası adına büyük bir adım olarak gösterildi. Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu'nun disiplinli çalışmaları ile gerçekleştirilen bu etkinlik, geleneksel dövüş sanatlarının gelişimine güçlü bir katkı sağladı.

Madalya Dağıtımı

Sakarya'daki organizasyonda sporcular, wing chun combat branşında 14 altın, 4 gümüş ve 2 bronz, wing chun taolu branşında 46 altın, 25 gümüş ve 23 bronz, tai chi taolu branşında ise 101 altın, 56 gümüş ve 43 bronz madalya olmak üzere toplamda 314 madalya kazandı.

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu, Türkiye'de "wing chun" branşında düzenlenen ilk resmi...

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu, Türkiye'de "wing chun" branşında düzenlenen ilk resmi şampiyonanın Sakarya'da gerçekleştirildiğini duyurdu. Federasyonun açıklamasına göre, 2025 yılı faaliyet programı kapsamında düzenlenen Tai Chi-Wing Chun Türkiye Şampiyonası, Sakarya'da 245 sporcunun katılımıyla yapıldı. sporcular, wing chun combat branşında 14 altın, 4 gümüş, 2 bronz, wing chun taolu branşında 46 altın, 25 gümüş, 23 bronz, tai chi taolu branşında 101 altın, 56 gümüş, 43 bronz madalya olmak üzere toplamda 314 madalya kazandı.

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu, Türkiye'de "wing chun" branşında düzenlenen ilk resmi...

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu, Türkiye'de "wing chun" branşında düzenlenen ilk resmi şampiyonanın Sakarya'da gerçekleştirildiğini duyurdu. Federasyonun açıklamasına göre, 2025 yılı faaliyet programı kapsamında düzenlenen Tai Chi-Wing Chun Türkiye Şampiyonası, Sakarya'da 245 sporcunun katılımıyla yapıldı. sporcular, wing chun combat branşında 14 altın, 4 gümüş, 2 bronz, wing chun taolu branşında 46 altın, 25 gümüş, 23 bronz, tai chi taolu branşında 101 altın, 56 gümüş, 43 bronz madalya olmak üzere toplamda 314 madalya kazandı.

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