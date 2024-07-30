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Paris 2024 Olimpiyatları'nda Gümüş Madalya Sevinci

Milli atıcılarımız Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan, 10 metre havalı tabanca karışık kategorisinde gümüş madalya kazandı.

Yayın Tarihi: 30.07.2024 11:31
Güncelleme Tarihi: 30.07.2024 11:31
Paris 2024 Olimpiyatları'nda Gümüş Madalya Sevinci

Paris 2024 Olimpiyatları'nda Başarı Hikayesi

2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda Türk atıcılık milli takımı, büyük bir başarıya imza attı. Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan ikilisi, 10 metre havalı tabanca karışık kategorisinde yarışarak gümüş madalya kazandı.

Madalya Yolu

Yusuf ve Şevval'in olağanüstü performansı, ülkemizin gurur kaynağı oldu. Mücadeleleri sırasında sergiledikleri teknik yetenek ve yoğun odaklanma, bu başarıyı elde etmelerinde büyük rol oynadı.

Gelecek Hedefler

Alınan bu madalya, Türk atıcılığının uluslararası arenada yükselen bir değer olduğunu bir kez daha kanıtladı. Gelecek yarışmalarda daha fazla başarı hedefleyen milli atıcılarımız, antrenmanlarına hız kesmeden devam ediyor.

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