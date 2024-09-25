Ballon d’Or 2024 Ödül Töreni Ne Zaman? Favori Futbolcular ve Adaylar Belli Oldu!

Dünyanın en prestijli futbol ödüllerinden biri olan Ballon d'Or için heyecan dorukta! Her yıl France Football dergisi tarafından verilen ve futbol dünyasının en iyilerini taçlandıran Ballon d’Or ödülü, 2024 yılında da büyük bir merakla bekleniyor. Bu yıl 68.’si düzenlenecek olan ödül töreninde hem erkek hem de kadın futbolcular ödüllendirilecek. Tören, dünya çapında futbolseverlerin gözünü Paris’e çevirmesine neden olacak.

Ballon d'Or ödülü, dünyanın en iyi futbolcularını seçerken birçok kritere göre değerlendiriliyor ve her yıl büyük rekabete sahne oluyor. Bu yıl da favoriler arasında yıldız isimler öne çıkıyor. Peki, Ballon d’Or 2024 ödül töreni ne zaman yapılacak ve kimler favori?

BALLON D’OR 2024 ÖDÜL TÖRENİ NE ZAMAN?

Bu yıl Ballon d'Or ödül töreni, 28 Ekim 2024 Pazartesi günü Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenecek. Ödül töreni, tüm dünyadan futbolseverler tarafından canlı olarak izlenebilecek. Törende, sadece yılın en iyi futbolcusu değil, aynı zamanda birçok farklı kategori de ödüllendirilecek.

Verilecek ödüller şunlar olacak:

En İyi Erkek Futbolcu

En İyi Kadın Futbolcu

En İyi Erkek Teknik Direktör

En İyi Kadın Teknik Direktör

En İyi Erkek Kulüp

En İyi Kadın Kulüp

Bu ödüller, futbol dünyasında yılın en başarılı ve etkileyici performanslarını sergileyen isimlere verilecek. Ballon d'Or ödül töreni, sadece futbolcular için değil, teknik direktörler ve kulüpler için de büyük bir onur niteliği taşıyor.

FAVORİ FUTBOLCULAR: MESSI YİNE LİSTEDE!

Bu yıl Ballon d'Or için favoriler arasında dünya futbolunun dev isimleri yer alıyor. Geçen yıl Lionel Messi’nin kazandığı ödül için bu yılın favorileri arasında da Messi başı çeken isimlerden biri. Ancak, liste oldukça geniş ve sürpriz isimler de bulunuyor.

İşte 2024 Ballon d’Or favorileri:

Lionel Messi: 2022 Dünya Kupası’nı Arjantin ile kazanan Messi, bu yıl da Ballon d'Or’un en güçlü adaylarından biri. Geçen sezonki performansıyla göz dolduran Messi, futbol dünyasındaki efsanevi kariyerini bir Ballon d'Or ile daha taçlandırabilir. Kylian Mbappe: Paris Saint-Germain’in yıldızı Mbappe, son yıllarda gösterdiği istikrarlı performans ve golleriyle ödülün bir diğer favorisi. Mbappe, genç yaşına rağmen futbol dünyasında büyük bir etki yaratmaya devam ediyor. Jude Bellingham: İngiliz futbolunun genç yıldızı Bellingham, Real Madrid’e transferiyle büyük bir çıkış yakaladı. Orta sahadaki üstün yetenekleri ve olağanüstü performansıyla dikkat çeken Bellingham, Ballon d'Or adayları arasında ilk sıralarda yer alıyor. Vinicius Jr.: Real Madrid’in yıldız oyuncusu Vinicius Jr., son yıllarda gösterdiği yükselişle Ballon d'Or yarışında öne çıkan isimlerden biri. Hızı, tekniği ve gol katkılarıyla dikkat çeken Brezilyalı futbolcu, bu yıl ödülü kazanma şansına sahip. Erling Haaland: Manchester City’nin gol makinesi Erling Haaland, takımının başarısında büyük pay sahibi. Haaland, özellikle gol krallığı yarışındaki performansıyla ödüle göz kırpıyor. Hakan Çalhanoğlu: Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, Inter’deki etkili performansıyla Ballon d'Or adayları arasında yer aldı. Hem Türkiye hem de kulüp seviyesindeki başarılarıyla dikkat çeken Çalhanoğlu, ödül töreninde ülkemizi temsil eden önemli bir isim olacak.

HAKAN ÇALHANOĞLU BALLON D'OR ADAYLARI ARASINDA!

A Milli Takım’ın kaptanı Hakan Çalhanoğlu, bu yıl Ballon d'Or adayları arasında yer alıyor. Inter'deki başarılı performansı ve milli takımın lideri olarak gösterdiği üstün performans, Çalhanoğlu’nu dünyanın en iyi futbolcuları arasına soktu. Hem Serie A'da hem de Avrupa'daki performansıyla dikkat çeken Çalhanoğlu, futbol kariyerinde büyük bir başarıya daha imza atabilir.

BALLON D'OR TARİHİNDE ÜÇÜNCÜ KEZ SEZON SONUÇLARINA GÖRE VERİLİYOR

2024 yılı, Ballon d'Or ödülünün tarihinde bir kez daha sezon sonuçlarına göre verileceği yıl olarak öne çıkıyor. Bu yıl ödüller, 1 Ağustos 2023 ile 31 Temmuz 2024 arasındaki performanslar dikkate alınarak verilecek. Bu format, futbolcuların sezon boyunca gösterdikleri performansları daha net bir şekilde değerlendirmeyi amaçlıyor

Ballon d'Or 2024 ödül töreni, futbol dünyasında bir kez daha büyük bir heyecana sahne olacak. 28 Ekim 2024’te Paris’te düzenlenecek olan bu prestijli törende Messi, Mbappe, Bellingham, Vinicius Jr. gibi isimler büyük bir rekabet içinde olacak. Türk futbolunun gururu Hakan Çalhanoğlu da bu listeye adını yazdırmayı başardı. Kimin ödülü kazanacağı ise tüm dünyanın merakla beklediği bir konu!

Bu tarihi anları kaçırmamak için 28 Ekim’de Paris’e gözlerinizi çevirmeyi unutmayın!