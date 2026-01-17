Bandırmaspor 4-1 Pendikspor | Trendyol 1. Lig 21. Hafta

Trendyol 1. Lig 21. hafta: Bandırmaspor, Bandırma 17 Eylül'de Pendikspor'u 4-1 mağlup etti; Kehinde, Douglas Tanque ve Joao Amaral golleri kaydetti.

Trendyol 1. Lig 21. hafta mücadelesinde Bandırmaspor, sahasında konuk ettiği Pendikspor'u 4-1 mağlup etti. Maçta öne çıkan goller Kehinde, Douglas Tanque (2) ve Joao Amaral'dan geldi.

Maçtan dakikalar

40. dakika: Mulumba’nın kendi yarı alanından gönderdiği uzun topta savunma arkasına sarkan Kehinde, ceza sahası içinde yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0

53. dakika: Taç atışını kullanan Kerim Alıcı’nın ceza sahasına gönderdiği topu Kehinde şık bir ara pasla Douglas Tanque’ye aktardı. Tanque’nin sol ayağıyla yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0

57. dakika: Kerim Alıcı’nın ceza sahası içine gönderdiği ara pasla Joao Amaral kaleciyle karşı karşıya kaldı. Amaral, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 3-0

65. dakika: Pendikspor atağında ceza sahasının sol köşesinden Harris’in verdiği ara pasta Denic’in içeriye çevirdiği top Atınç’a çarparak filelerle buluştu. 3-1

68. dakika: Douglas Tanque, orta sahada kazandığı topla ceza sahasına girdi. Tanque’nin vuruşunda top ağlarla gitti. 4-1

Stat ve hakemler

Stat: Bandırma 17 Eylül

Hakemler: Burak Pakkan, Güner Mumcu Taştan, Oğuzhan Kocaçoban

Kadro ve teknik direktörler

Bandırmaspor: Arda Özçimen, Kerim Alıcı, Tolga Kalender, Atınç Nukan, Enes Aydın, Mulumba (Enes Çinemre dk. 84), Muhammed Gümüşkaya, Joao Amaral (Yusuf Can Esendemir dk. 78), Ndongala (Oğuz Ceylan dk. 70), Oluwatosin Kehinde, Douglas Tanque (Abdulkadir Parmak dk. 84)

Yedekler: Akın Alkan, Yiğit Zorluer, Mücahit Albayrak

Teknik Direktör: Mustafa Gürsel

Pendikspor: Deniz Dilmen, Hüseyin Maldar, Yiğit Fidan (Rogerio Thuram dk. 46), Berkay Sülüngöz, Vinko Soldo, Furkan Mehmet Doğan (Sequeira dk. 36), Hakan Yeşil(Bekir Karadeniz dk.46), Mesut Özdemir, Dorde Denic (Adnan Uğur dk. 75), Mallik Wilks, Jonson Clarke-Harris (Görkem Bitin dk. 65)

Yedekler: Utku Yuvakuran, Ahmet Karademir, Hamza Yiğit Akman, Enis Safin, Tarık Tekdal

Teknik Direktör: Uğur Uçar

Goller ve kartlar

Goller: Kehinde (dk. 40), Tangue (dk. 53 ve 68), Joao Amaral (dk. 57) (Bandırmaspor), Atınç Nukan (dk. 65 k.k) (Pendikspor)

Kırmızı kart: Kedhinde (dk. 77) Bandırmaspor

Sarı kartlar: Mulumba (Bandırmaspor), Hüseyin Maldar, Soldo (Pendikspor)

