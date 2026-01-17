Fenerbahçe, Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 18. hafta maçında yarın Corendon Alanyaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Yayın Tarihi: 17.01.2026 16:02
Güncelleme Tarihi: 17.01.2026 16:04
Fenerbahçe, Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Antrenman raporu

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 18. hafta maçında yarın Corendon Alanyaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetimindeki idman, Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Antrenman, salonda yapılan core çalışması ile başladı.

Ardından sahada ısınma, çabukluk ve pas çalışmaları ile devam eden idman; taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, akşam saatlerinde Alanya'ya gidecek.

FENERBAHÇE, TRENDYOL SÜPER LİG'İN 18. HAFTA MAÇINDA YARIN CORENDON ALANYASPOR İLE OYNAYACAĞI MAÇIN...

FENERBAHÇE, TRENDYOL SÜPER LİG'İN 18. HAFTA MAÇINDA YARIN CORENDON ALANYASPOR İLE OYNAYACAĞI MAÇIN HAZIRLIKLARINI YAPTIĞI ANTRENMANLA TAMAMLADI.

FENERBAHÇE, TRENDYOL SÜPER LİG'İN 18. HAFTA MAÇINDA YARIN CORENDON ALANYASPOR İLE OYNAYACAĞI MAÇIN...

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Manchester Derbisinde Manchester United 2-0 Kazandı
2
Kayserispor 3 Transferi Resmen Açıkladı: Mather, Katongo ve Semih Güler
3
TFF 2. Lig: Muş Spor Kulübü 3-1 Isparta 32 Spor
4
Muğlaspor 1-0 Sincan Belediyesi Ankaraspor — TFF 2. Lig Beyaz Grup
5
Datça'da 20. Uluslararası Açık Deniz Kış Yüzme Maratonu'nda Kuraklık Mesajı
6
Sivasspor, Bodrum FK deplasmanına hazır
7
Bandırmaspor 4-1 Pendikspor | Trendyol 1. Lig 21. Hafta

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları