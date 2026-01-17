Fenerbahçe, Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Antrenman raporu

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 18. hafta maçında yarın Corendon Alanyaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetimindeki idman, Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Antrenman, salonda yapılan core çalışması ile başladı.

Ardından sahada ısınma, çabukluk ve pas çalışmaları ile devam eden idman; taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, akşam saatlerinde Alanya'ya gidecek.

