Bandırmaspor 4-1 Pendikspor | Trendyol 1. Lig 21. Hafta

Bandırmaspor, Trendyol 1. Lig 21. haftasında Pendikspor'u 4-1 yendi. Teknik direktörler Mustafa Gürsel ve Uğur Uçar maç sonrası değerlendirmelerde bulundu.

Yayın Tarihi: 17.01.2026 16:53
Güncelleme Tarihi: 17.01.2026 16:56
Trendyol 1. Lig’in 21. haftasında Bandırmaspor, konuk ettiği Pendikspor'u 4-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından her iki takımın teknik direktörleri mücadeleyi değerlendirdi.

Pendikspor Teknik Direktörü Uğur Uçar'ın değerlendirmesi

Uğur Uçar, sahada planladıkları oyunu ortaya koyamadıklarını belirterek, "Bugün sahaya istediğimiz oyunu yansıtamadık. Çalıştığımız birçok şeyi uygulayamadık ve bu da üzücü bir mağlubiyeti beraberinde getirdi. Bu maçtan dersler çıkarıp yolumuza devam edeceğiz. Mağlubiyetler olabilir ancak bizi buraya kadar getiren bu oyuncu grubu. Hedefimizi yine bu oyuncularla sonuna kadar kovalayacağız" ifadelerini kullandı.

Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel'in sözleri

Mustafa Gürsel, alınan galibiyetin takım adına büyük önem taşıdığını söyledi: "Bu maça ve bu galibiyete gerçekten çok ihtiyacımız vardı. Biz ligin sonunda nerede olmak istediğimizin bilincindeyiz ve çalışmalarımızı bu doğrultuda sürdürüyoruz".

Deneyimli teknik adam ligde puanların birbirine çok yakın olduğunu vurgulayarak, "Bugün sahada istediklerimizi büyük ölçüde yerine getirdik. İkinci yarıda bulduğumuz goller hem moral hem de oyun anlamında bizi rahatlattı" dedi. Gürsel, galibiyeti taraftara armağan ederek, "Bu galibiyet taraftarımıza armağan olsun. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Artık önümüzdeki haftaki maça odaklanacağız" diyerek açıklamalarını tamamladı.

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

