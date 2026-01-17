Fenerbahçe'nin Alanyaspor Maçı İçin 21 Kişilik Kamp Kadrosu Açıklandı

Fenerbahçe'nin Alanyaspor Kamp Kadrosu Belli Oldu

Trendyol Süper Lig’in 18. haftasında yarın Corendon Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamlayıp akşam saatlerinde Alanya’ya hareket etti. Kulüp, maç öncesi kamp kadrosunu resmen duyurdu.

Eksikler ve dikkat çeken isimler

Kafilede Archie Brown, Levent Mercan ve Sebastian Szymanski sakatlıkları nedeniyle yer almazken, Afrika Uluslar Kupası’nda olan Youssef En-Nesyri de kadroda bulunmuyor. Buna karşın Nelson Semedo ile Edson Alvarez kadroya dahil edildi.

21 kişilik kamp kadrosu

Ederson Moraes, Mert Günok, Tarık Çetin, Mert Müldür, Nelson Semedo, Jayden Oosterwolde, Milan Skriniar, Yiğit Efe Demir, Çağlar Söyüncü, İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz, Matteo Guendouzi, Edson Alvarez, Fred Rodrigues, Marco Asensio, Oğuz Aydın, Anthony Musaba, Kerem Aktürkoğlu, Dorgeles Nene, Anderson Talisca, Jhon Duran.

