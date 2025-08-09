Bandırmaspor, Cem Tuna Türkmen'i Kadrosuna Kattı!

Bandırmaspor, Cem Tuna Türkmen ile Anlaştı
Trendyol 1. Lig'in iddialı ekiplerinden Bandırmaspor, orta saha oyuncusu Cem Tuna Türkmen'i kadrosuna dahil etti. Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan resmi açıklamada, genç futbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzalandığı bilgisi verildi.
Cem Tuna Türkmen Kimdir?
23 yaşındaki Cem Tuna Türkmen, futbol kariyerinde daha önce Leverkusen, Clermont, A. Lustenau ve Ankaragücü takımlarının formalarını giydi. Tecrübesiyle takıma katkı sağlaması bekleniyor.
