Bandırmaspor, Cem Tuna Türkmen'i Kadrosuna Kattı!

Bandırmaspor, 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Cem Tuna Türkmen ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Yayın Tarihi: 09.08.2025 17:43
Güncelleme Tarihi: 09.08.2025 17:43
Bandırmaspor, Cem Tuna Türkmen'i Kadrosuna Kattı!

Bandırmaspor, Cem Tuna Türkmen ile Anlaştı

Trendyol 1. Lig'in iddialı ekiplerinden Bandırmaspor, orta saha oyuncusu Cem Tuna Türkmen'i kadrosuna dahil etti. Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan resmi açıklamada, genç futbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzalandığı bilgisi verildi.

Cem Tuna Türkmen Kimdir?

23 yaşındaki Cem Tuna Türkmen, futbol kariyerinde daha önce Leverkusen, Clermont, A. Lustenau ve Ankaragücü takımlarının formalarını giydi. Tecrübesiyle takıma katkı sağlaması bekleniyor.

