Bandırmaspor, Leandro Bacuna ile Güçleniyor

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor, orta saha oyuncusu Leandro Bacuna'yı transfer ederek kadrosunu güçlendirdi.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, 33 yaşındaki tecrübeli futbolcu Bacuna'nın transferi gerçekleşti. Daha önce Aston Villa, Reading ve Cardiff City gibi prestijli kulüplerde mücadele eden Bacuna, yeni takımında büyük bir katkı sağlaması bekleniyor.

Açıklamada şu ifadelere de yer verildi: "Edindiği tecrübesiyle futbolumuza değer katacak olan Bacuna'nın transferi, kulübümüzün yeni vizyonunun somut bir göstergesidir. Bandırmaspor olarak bu önemli transfer sürecinde gösterdiği çaba, kararlılık ve katkı için başdanışmanımız Ozan İbrahim Tüm'e gönülden teşekkür ederiz. Bandırmaspor, artık sadece sahada değil, masa başında da güçlü. Hoş geldin Bacuna. Yolumuz hedef, yolumuz zirve."

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor, orta saha oyuncusu Leandro Bacuna'yı transfer etti.