Bandırmaspor, Tolga Kalender ile Anlaştı

Bandırmaspor, Tolga Kalender'i Transfer Etti

Trendyol 1. Lig temsilcisi Bandırmaspor, 24 yaşındaki stoper Tolga Kalender ile önemli bir transfere imza attı.

İki Yıllık Sözleşme

Kulüp, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Kalender ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Bu transferle birlikte Bandırmaspor'un savunma hattı güçlenmiş oldu.

Tolga Kalender'in Kariyeri

Daha önce Tuzlaspor, Bayrampaşa, Diyarbekirspor ve Adana Demirspor formalarını giyen Kalender, yeni sezon'da Bandırmaspor'un başarısı için mücadele edecek.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor, Tolga Kalender'i kadrosuna dahil etti.