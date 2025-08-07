Bandırmaspor, Yusuf Can Esendemir ile Anlaştı

Bandırmaspor, Yeni Transferini Duyurdu

Trendyol 1. Lig'in dikkat çeken takımlarından Bandırmaspor, defans oyuncusu Yusuf Can Esendemir'i kadrosuna kattığını açıkladı. Kulüp, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, 24 yaşındaki oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Yusuf Can Esendemir'in Kariyeri

Yusuf Can Esendemir, futbol kariyerine Niğde Anadolu ekiplerinde başlamış, ardından Altınordu, Iğdır FK ve Adanaspor gibi takımlarda da forma giymiştir. 2023-2024 sezonunda Bandırmaspor'un savunma hattında önemli bir rol üstlenmesi bekleniyor.

