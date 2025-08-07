DOLAR
40,63 -0,19%
EURO
47,39 -0,21%
ALTIN
4.447,5 -0,23%
BITCOIN
4.767.262,35 -0,12%

Bandırmaspor, Yusuf Can Esendemir ile Anlaştı

Bandırmaspor, 24 yaşındaki defans oyuncusu Yusuf Can Esendemir ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Yayın Tarihi: 07.08.2025 18:34
Güncelleme Tarihi: 07.08.2025 18:34
Bandırmaspor, Yusuf Can Esendemir ile Anlaştı

Bandırmaspor, Yeni Transferini Duyurdu

Trendyol 1. Lig'in dikkat çeken takımlarından Bandırmaspor, defans oyuncusu Yusuf Can Esendemir'i kadrosuna kattığını açıkladı. Kulüp, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, 24 yaşındaki oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Yusuf Can Esendemir'in Kariyeri

Yusuf Can Esendemir, futbol kariyerine Niğde Anadolu ekiplerinde başlamış, ardından Altınordu, Iğdır FK ve Adanaspor gibi takımlarda da forma giymiştir. 2023-2024 sezonunda Bandırmaspor'un savunma hattında önemli bir rol üstlenmesi bekleniyor.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor, Yusuf Can Esendemir'i kadrosuna kattı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor, Yusuf Can Esendemir'i kadrosuna kattı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor, Yusuf Can Esendemir'i kadrosuna kattı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor, Yusuf Can Esendemir'i kadrosuna kattı.

İLGİLİ HABERLER

Türkiye'de Bedava Elektrik ve İnternet Dönemi Başlıyor

İran'da Kamu Çalışanlarına Bayram Tatili: Aşırı Sıcaklar Kriz Yarattı

Türk Hava Yolları'ndan 16 Maaş ve Esnek İzin İmkanı: Başvurular Başladı

Kademeli Emeklilik Düzenlemesi İçin Geri Sayım Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Avrupa Şampiyonu Tunahan Tatoğlu, Dünya Şampiyonası'na Hazırlanıyor
2
Miami Heat, Toronto Raptors'ı Yenerek Dördüncü Galibiyetini Aldı
3
Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan: "Bugünün Kilit Kelimesi Cesaretti"
4
Sivasspor, Luan Campos'u Transfer Etti
5
Tahsin Tam, Çorum FK ile İkinci Şampiyonluğa Odaklandı
6
Galatasaray Gaziantep'e Ulaştı: Süper Lig Sezonu Başlıyor
7
Trabzonspor Kocaelispor Maçına Hazırlanıyor: Kazeem Olaigbe İlk Antrenmanına Çıktı

Kademeli Emeklilik Düzenlemesi İçin Geri Sayım Başladı

Milyonlarca Aileyi Sevindiren Destek Paketi: 0-6 Yaş için PTT'den Karşılıksız Ödeme

Ağustos sonu mutlaka başvurun! 81 il için kırtasiye desteği e-Devlet'ten yapılacak

Motorin Fiyatlarına Sürpriz İndirim: Yeni Tarifeler Açıklandı

Şok Zam Açıklandı: Toplu Taşımaya Yüzde 30-66 Arasında Artış

Türk Hava Yolları'ndan 16 Maaş ve Esnek İzin İmkanı: Başvurular Başladı

Bakanlıktan Aidatlara Son Dakika Düzenlemesi!

Milyonların Beklediği Tarih: Üniversiteler yeni akademik yıla ne zaman başlayacak?

Müjdeli Promosyon: 80.100 TL Ödeme Fırsatı!

İran'da Kamu Çalışanlarına Bayram Tatili: Aşırı Sıcaklar Kriz Yarattı

Türkiye'de Bedava Elektrik ve İnternet Dönemi Başlıyor

Merkez Bankası'nın Kararıyla Faizler Geriliyor: Bankalar Güncelledi