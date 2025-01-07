Baran Doruk Şimşek, Dünya Şampiyonası'nda Kürsü Hedefliyor

Baran Doruk Şimşek, Hedefini Açıkça Belirtti

15 yaşındaki Eskişehirli para yüzücü Baran Doruk Şimşek, bu yıl Singapur'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası’na katılmak için mücadele ediyor. Doğuştan kolları olmamasına rağmen, yılmadan yüzme yeteneğini geliştiren Şimşek, milli takım seçmelerinde gösterdiği performansla dikkate değer bir başarıya imza attı.

Yüzme Serüveni 6 Yaşında Başladı

Baran, 6 yaşında anaokulu öğretmeninin teşvikiyle yüzmeye başlamış ve kısa süre içerisinde 50 metre kelebek, 50 metre sırtüstü ve 200 metre karışık kategorilerinde ulusal ve uluslararası alanda dereceler elde etti. Antrenörü Mehmet Bayrak ile birlikte hazırlıklarını sürdüren Şimşek, hedeflerini büyütüyor.

Gaziantep'te Milli Takıma Seçildi

Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından 28-30 Aralık'ta Gaziantep'te düzenlenen Para Yüzme ve Deaf Yüzme Milli Takım Seçmeleri Vize Yarışları’na katılan Baran, 50 metre sırtüstü kategorisinde 41.04 saniyelik derecesiyle milli takıma seçilme başarısını gösterdi. Aynı yarışta 200 metre ferdi karışık kategorisinde ise 3 dakika 42 saniyelik zamanı ile Dünya B barajını geçerek önemli bir başarı daha elde etti.

Baran Doruk Şimşek'in Hedefleri

Baran, Gaziantep’teki başarısının ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Uluslararası bir yarışta bu dereceleri tekrarlayıp, Dünya Şampiyonası için Singapur'a gitmeyi umuyorum. İnşallah burada çok güzel dereceler yapıp, ülkemi gururlandırmayı hedefliyorum." dedi. Ailesi ve antrenörü, Baran’ın başarılarından biri kadar gurur duyuyor.

Antrenör Mehmet Bayrak’tan Açıklamalar

Antrenör Mehmet Bayrak, Baran’ın milli takıma seçilmesinin gelecek için heyecan verici olduğunu belirtti. "Henüz yolun başındayız. Baran’ın hedefi, kendisini uluslararası alanda da kanıtlamak. İlk müsabakamız İtalya'da olacak, orada da derecelerini artıracağından şüphem yok." ifadesini kullandı. Baran’ın ve antrenörünün azmi, bu hedeflere ulaşmanın anahtarı olarak görülüyor. Ayrıca, Baran’ın 2028 Los Angeles Paralimpik Oyunları’nda ülkesini daha da gururlandırmak için hazırlıklarını sıkı bir şekilde yürütmesi bekleniyor.

Doğuştan kolları olmayan Eskişehirli 15 yaşındaki para yüzücü Baran Doruk Şimşek, milli takım seçmelerinde elde ettiği derecelerle, bu yıl Singapur'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'na katılma hedefine bir adım daha yaklaştı. Baran, temmuz ayında İstanbul'daki Avrupa Paralimpik Gençlik Oyunları ile ağustos ayında Singapur'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası için çalışmalarını, Paralimpik Yüzme Milli Takımı ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Antrenörü Mehmet Bayrak'la sürdürüyor. Para yüzücü Baran Doruk Şimşek, AA muhabirine açıklamada bulundu.

Doğuştan kolları olmayan Eskişehirli 15 yaşındaki para yüzücü Baran Doruk Şimşek, milli takım seçmelerinde elde ettiği derecelerle, bu yıl Singapur'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'na katılma hedefine bir adım daha yaklaştı. Baran, temmuz ayında İstanbul'daki Avrupa Paralimpik Gençlik Oyunları ile ağustos ayında Singapur'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası için çalışmalarını, Paralimpik Yüzme Milli Takımı ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Antrenörü Mehmet Bayrak'la sürdürüyor. Para yüzücü Baran Doruk Şimşek, AA muhabirine açıklamada bulundu.