Barbara Ceferin'in İstanbul Sergisi Tersane İstanbul Contemporary'de Açıldı

Barbara Ceferin'in dört sanatçının eserlerini bir araya getiren sergisi Tersane İstanbul Contemporary'de açıldı; TFF yöneticileri ve Servet Yardımcı katıldı.

Yayın Tarihi: 24.09.2025 14:35
Güncelleme Tarihi: 24.09.2025 14:35
Sergi, dört sanatçının eserlerini buluşturuyor

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'in eşi Barbara Ceferin tarafından küratörlüğü yapılan resim sergisi, Tersane İstanbul Contemporary'de sanatseverlerle buluştu.

Açılışa TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, TFF Başkan Vekili Zehra Neşe Kavak ile UEFA İcra Kurulu üyesi olarak 8 yıl görev yapan Servet Yardımcı katıldı.

Barbara Ceferin sergi hakkında, "Galeride farkı sanatçıların eserleriyle burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Gelecek yıl da..." dedi.

Ceferin ayrıca, "İstanbul'u çok seviyorum. Bir sergi açma fikrini daha önce de düşünmüştüm. Türk gelenekleri ve tarihi ilgimi çekiyor. İstanbul'a birkaç yıl önce UEFA Şampiyonlar Ligi finali için gelmiştim. İstanbul'a geldiğimde şehrin enerjisi beni etkilemişti. İstanbul Contemporary tarafından sergi için davetiye aldığımda memnuniyetle kabul ettim. Fotoğraf sanatında öne çıkan 4 sanatçının eserlerini burada sergiliyoruz." şeklinde konuştu.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ise, "Barbara, sadece burada değil, uluslararası alanda sergiler açıyor. Dünyanın her yerinde sergilere katılıyorlar. Sanata gösterdiği öneme katkı sağlamak için biz de buradayız. Kendisini tebrik ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum." dedi.

Servet Yardımcı da, "Barbara, sanat eserleri koleksiyonunu İstanbul'da bize sunuyor. UEFA'da Ceferin liderliğinde 8 yıl görev yaptım, çok yakın ilişkilerimiz oldu. Ceferin ailesinin İstanbul'u çok sevdiğini biliyorum. Barbara'nın bu etkinlik için burada olmasından dolayı çok mutluyum." değerlendirmesinde bulundu.

