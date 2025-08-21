DOLAR
Barcelona, Jules Kounde'nin Sözleşmesini 2030'a Kadar Uzattı

Barcelona, Jules Kounde'nin sözleşmesini 2030'a kadar uzattı. 26 yaşındaki futbolcu imza sonrası hedeflerini ve taraftarlara mesajını paylaştı.

Yayın Tarihi: 21.08.2025 16:08
Güncelleme Tarihi: 21.08.2025 16:08
İspanya LaLiga ekiplerinden Barcelona, savunma oyuncusu Jules Kounde ile olan sözleşmesini 2030'a kadar uzattı.

İmza sonrası açıklamalar

İmza sonrası açıklamalarda bulunan 26 yaşındaki Fransız futbolcu, Barcelona taraftarının kendisine her zaman iyi davrandığını belirterek, "Bundan keyif alıyorum ve bunu takdir ediyorum. Umarım onlara daha fazla mutluluk getirebilirim." ifadelerini kullandı.

Her sezon bir öncekinden daha iyi bir oyuncu olmayı hedeflediğini belirten Kounde, "Kendimden çok şey bekliyorum. Birçok alanda gelişebiliriz ancak birini seçmem gerekirse daha az gol yememiz gerektiğini söylerdim." şeklinde konuştu.

Barcelona macerası ve başarıları

Barcelona'ya 2022'de Sevilla'dan transfer olan sağ bek, 2'şer İspanya La Liga, İspanya Süper Kupası ve 1 İspanya Kupası kazandı.

