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Barış Alper Yılmaz: Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Başarısı İçin Ümidim Var

Galatasaray'ın yıldızı Barış Alper Yılmaz, Şampiyonlar Ligi'nde farklı bir performans sergileyeceklerine inanıyor.

Yayın Tarihi: 22.07.2025 11:17
Güncelleme Tarihi: 22.07.2025 11:17
Barış Alper Yılmaz: Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Başarısı İçin Ümidim Var

Barış Alper Yılmaz, Şampiyonlar Ligi'nde Güçlü Bir Galatasaray Bekliyor

Galatasaray'ın milli yıldızı Barış Alper Yılmaz, yeni sezondaki UEFA Şampiyonlar Ligi hedefleriyle ilgili yaptığı açıklamada, takımın gösterdiği hazırlık döneminden dolayı oldukça ümitli olduğunu ifade etti.

Avusturya'nın Windischgarsten bölgesinde kamp yapan sarı-kırmızılı ekibin yıldızı, “Kamp ortamımız çok iyi. Hiçbir sorun yok. Herkes birbiriyle çok güzel anlaşıyor” diyerek mevcut durumu değerlendirdi. Yılmaz, antrenmanların zorlu geçmesine rağmen, keyifli bir atmosferde çalıştıklarını belirtti.

Şampiyonluk ve Hedefler

Trendyol Süper Lig'de üst üste 3 sezon şampiyonluğa ulaşmanın mutluluğunu yaşadığını dile getiren Yılmaz, “25 yaşımda 5 tane kupam var. Bu herkesin nasip olacağı bir şey değil” dedi. Yeni sezonda daha çok çalışarak hedeflerine ulaşmak istediğini de sözlerine ekledi.

Yılmaz, Avrupa'daki hedeflerinin de yüksek olduğunu belirtti: “Şampiyonlar Ligi'nde çok farklı bir Galatasaray izleteceğimizi düşünüyorum. Taraftarlarımız bize desteklerini esirgemesin”.

Bireysel Başarı Hedefleri

Geçen sezon gol ve asist sayısı bakımından beklentilerinin altında kaldığını belirten Yılmaz, “Bu sezon hedeflerim daha farklı. Geçen sezonki asist ve gol sayımın üstüne çıkmayı istiyorum” şeklinde konuştu.

Takım Olgusunun Önemi

Galatasaray kadrosundaki Türk futbolcuların takım olgusu üzerinde büyük rol oynadığını vurgulayan Yılmaz, “Takım olmak kolay değil. Yabancı oyunculara yardımcı olup adaptasyon süreçlerini atlatmalarını sağlıyoruz” dedi.

Kariyer Yolculuğundaki Zorluklar

Yıldız futbolcu, amatör liglerden Galatasaray'a uzanan kariyerinin zorluklarını da dile getirerek, “Yaşadığım acıları kimse bilemez. Allah'a şükürler olsun ki Galatasaray'dayım” ifadesini kullandı.

Okan Buruk ile İletişim

Teknik direktör Okan Buruk ile çok iyi anlaştıklarını belirten Yılmaz, “Farklı bir ilişkimiz var. Okan hocanın benden isteklerini çok rahat dinliyorum” dedi.

Sonuç ve Taraftara Mesaj

Barış Alper Yılmaz, sözlerini Galatasaray taraftarına hitaben “Bizi desteklemelerini istiyorum. Onlarla farklı bir iletişimimiz var” diyerek noktaladı.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya'nın Windischgarsten bölgesinde kamp yapan...

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya'nın Windischgarsten bölgesinde kamp yapan sarı-kırmızılı ekibin yıldızlarından Barış Alper, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya'nın Windischgarsten bölgesinde kamp yapan...

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya'nın Windischgarsten bölgesinde kamp yapan sarı-kırmızılı ekibin yıldızlarından Barış Alper, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

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